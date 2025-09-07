Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo estar dispuesto a imponer nuevas sanciones a Moscú, horas después de que Rusia lanzara su mayor bombardeo aéreo contra Ucrania.

A las afueras de la Casa Blanca, el mandatario respondió "Sí, lo estoy" cuando se le preguntó si estaba listo para aplicar más sanciones contra Rusia, sin dar más detalles.

Rusia lanzó un ataque con drones y misiles en la capital ucraniana, en la mayor ofensiva aérea contra Ucrania desde que comenzó la guerra, dejando al menos cincoo muertos en todo el país y dañando la sede de gobierno en Kiev.

Rusia atacó Ucrania con 810 drones y señuelos, informó la Fuerza Aérea de Ucrania, que agregó que derribó 747 drones y cuatro misiles.

En respuesta, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó el domingo que Washington está dispuesto a "aumentar la presión" sobre Rusia para forzar a Moscú a sentarse a negociar la paz en Ucrania.

En declaraciones a la cadena NBC, Bessent afirmó que Trump y su vicepresidente, JD Vance, mantuvieron una "llamada muy productiva" con la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el viernes, y que él también había conversado con la líder de la UE.

"Estamos hablando de lo que ambos, la UE y Estados Unidos, podemos hacer juntos. Y estamos dispuestos a aumentar la presión sobre Rusia", dijo Bessent.

"Pero necesitamos que nuestros socios europeos nos sigan", añadió.

Trump ha amenazado con penalizar a los países que compran petróleo ruso, para cortar así una fuente clave de financiación para la guerra iniciada por el mandatario ruso Vladímir Putin. Pero hasta ahora solo India se vio afectada por las llamadas sanciones secundarias.

"Si Estados Unidos y la UE logran imponer más sanciones y aranceles secundarios a los países que compran petróleo ruso, la economía rusa se derrumbará. Y eso obligará al presidente Putin a sentarse a la mesa de negociaciones", aseguró Bessent.

