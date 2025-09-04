Más Información

La Administración del presidente estadounidense, , planea poner fin a varios programas de asistencia militar centrados en la disuasión frente a , una decisión que afecta a cientos de millones de dólares en fondos destinados a aliados europeos y que marcaría un giro en la política de defensa de Estados Unidos.

Medios estadounidenses informaron este jueves que Trump ha decidido no renovar una serie de iniciativas de cooperación en seguridad amparadas por la disposición de la Sección 333, que permitía al entrenar y equipar a fuerzas aliadas.

Los programas, que serán eliminados de forma gradual, han sido catalogados como fundamentales para el fortalecimiento de las capacidades militares de los países limítrofes con Rusia, particularmente las naciones bálticas, desde el inicio de la invasión de Ucrania.

Lee también

El presidente Donald Trump saluda al mandatario ruso Vladimir Putin, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska. Foto: AP/Archivo
El presidente Donald Trump saluda al mandatario ruso Vladimir Putin, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska. Foto: AP/Archivo

Aunque los fondos ya aprobados seguirán vigentes hasta septiembre de 2026, no se ha solicitado nueva financiación para los años fiscales siguientes. Esto supone, en la práctica, el desmantelamiento de iniciativas como la Baltic Security Initiative, considerada clave para reforzar el flanco oriental de la OTAN.

De acuerdo con reportes del Financial Times, funcionarios del Pentágono comunicaron los detalles de los recortes a representantes de embajadas europeas, incluidos países que no forman parte directa de estos programas.

Entre 2018 y 2022, Estados Unidos destinó mil 600 millones de dólares a países fronterizos con Rusia, siendo los principales beneficiarios Estonia, Letonia y Lituania, según datos de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO , en inglés).

Lee también

En agosto, Trump insistió en que los países europeos deben asumir un papel más activo y mayores responsabilidades en su propia defensa, en el marco de las reuniones que sostuvo con el presidente ruso, , en Alaska, y posteriormente con líderes europeos en la Casa Blanca.

El Pentágono no respondió a la solicitud de comentarios enviada por EFE antes de la publicación de esta información.

