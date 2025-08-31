Más Información
México y Cuba, romance que va más allá de médicos y petróleo; el recuento de una alianza que desafía a EU
PAN define perfiles para presidir la Mesa Directiva en San Lázaro; Döring, Zavala y López Rabadán, entre las propuestas
Ganador denuncia baches y desigualdad en Maratón de la Ciudad de México; lanza reclamo en premiación
Bache en Maratón CDMX; "Fue un golpe muy fuerte", denuncia atleta paralímpico colombiano afectado durante competencia
Muere el médico Arnoldo Kraus, destacado investigador y referente en bioética; UNAM se solidariza con sus familiares
Protestas en Cozumel denuncian abuso de niña dentro de instalaciones de Sedena; militar es detenido como presunto agresor
Guía de eventos del 1 de septiembre en México; primer informe de Sheinbaum, nuevo Poder Judicial y cambios en el Congreso
Alito Moreno va directito al basurero de la historia, dice Luisa Alcalde; “él representa la corrupción y el cinismo”, acusa
Bogotá.- Al menos tres policías resultaron heridos este domingo en un ataque armado con un dron cargado de explosivos en el municipio de El Bordo en el departamento del Cauca (suroeste).
Según los primeros reportes de las autoridades, hombres armados lanzaron el artefacto contra uniformados que se encontraban en la zona urbana del municipio.
Fuentes policiales dijeron a EFE que los uniformados fueron alcanzados por esquirlas de la explosión y que uno de ellos reviste mayor complejidad por la gravedad de sus heridas.
Lee también Liberan a 33 militares retenidos en Colombia por presunta presión de disidencias de las FARC; duraron 3 días secuestrados
Las autoridades reaccionaron de inmediato para contener la situación y los heridos fueron trasladados a centros médicos, donde permanecen estables.
El ataque ocurre apenas dos meses después de un hecho similar ocurrido también en El Bordo, donde en junio pasado disidencias de las FARC utilizaron drones con explosivos contra instalaciones de la Policía, dejando varios heridos y daños materiales.
El departamento del Cauca, uno de los más golpeados por el conflicto armado, es epicentro de la disputa territorial de las disidencias de las FARC y otros grupos criminales que buscan el control de economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal.
desa/mgm