Alito Moreno solicita a Segob ser integrado al mecanismo de protección tras agresión a Noroña; acusa amenazas y persecución

“Saludos a La Barredora”, le gritan a Adán Augusto en paseo por la CDMX; acude a reunión plenaria de Morena

Legionarios de Cristo se pronuncian por documental de Marcial Maciel; usaron imágenes sin autorización y han generado descontento, acusan

Muere bebé abandonada en baños afuera del Metro UAM-I; IMSS Bienestar informa que la pequeña presentó varias complicaciones

NFL: Los Cowboys enviaron a Micah Parsons a Green Bay; el defensivo firmó un contrato histórico con los Packers

"Alito" responde a Sheinbaum por compararlo con un porro tras trifulca con Noroña; que la Presidenta se dedique a gobernar, pide

Privilegiaré el diálogo sin renunciar a mi trayectoria de izquierda: Laura Itzel Castillo; pide respeto en el Senado

“Va a salir bien el experimento de la Corte”; Arturo Zaldívar defiende nuevo Poder Judicial en “La Moreniza”

Continúa Morena con ventaja para renovar diputados en 2027: encuesta

Frenan envío a EU de "Chalamán", operador del CJNG y primo de "El Mencho"; es acusado de narcotráfico y crimen organizado

Vinculan a proceso a padres de bebé dejado en calles de Tacubaya; están acusados del delito de abandono de persona incapaz

Localizan sin vida en San Luis Potosí a madre buscadora de Zacatecas; probable responsable ya fue detenido

BOGOTÁ — La estatal Defensoría del Pueblo colombiana informó el jueves la liberación de 33 militares de operaciones especiales que permanecieron retenidos durante tres días en una comunidad en el sureste del país que habría sido presionada por las disidencias de las extintas .

Los militares, incluidos infantes de marina, fueron retenidos el lunes en el departamento del Guaviare, luego de una operación contra la disidencia comandada por alias “Iván Mordisco”, una facción que no se acogió al acuerdo de paz firmado por la extinta guerrilla de las con el Estado en 2016. Inicialmente las fuerzas militares informaron sobre 34 retenidos y luego disminuyeron el número a 33.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la disidencia se infiltró en la población civil para presionar el “secuestro” de los militares como parte de una represalia por la operación militar en la que murió un cabecilla del grupo armado.

“Llamamos a no estigmatizar a la comunidad, que ha sufrido en una zona de conflicto armado en la que se desarrollaron operativos militares en los últimos días”, instó la defensora del Pueblo, Iris Marín, al informar de la liberación.

Los militares fueron liberados luego de que delegados del gobierno y de organizaciones humanitarias fueran hasta la zona rural donde se encontraban los militares para mediar sobre la situación.

“Gracias a la articulación institucional, se logra la liberación de 33 militares retenidos en la vereda Nueva York”, indicó la Procuraduría General en la red social X, sin dar detalles de la negociación.

Ante la retención de los militares, el Ministerio de Defensa advirtió el jueves que elevarían la presión sobre la disidencia de las FARC por presionar y utilizar a personas en Guaviare en el “secuestro” de los militares. Señaló a alias “Jimmy” como el presunto responsable de generar la presión e indicó que lo buscarán hasta capturarlo.

La disidencia abandonó en 2024 una mesa de negociación de paz con el gobierno, por lo que las fuerzas militares reanudaron su ofensiva tras el fin de un cese al fuego bilateral que había sido pactado en los diálogos.

