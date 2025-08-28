El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se declaró listo para asumir la presidencia del país en caso de que se produzca “una tragedia terrible”.

Durante una entrevista con el diario USA Today, Vance aseguró que el presidente Donald Trump “goza de una salud increíble. Tiene una energía increíble”.

Resaltó que aunque la mayoría de quienes trabajan con Trump son más jóvenes que éste, es el mandatario quien, a sus 79 años, trabaja por más horas.

Lee también EU nombra a funcionario adjunto de Kennedy Jr. como jefe interino de los CDC; asegura que Monarez "no estaba alineada a su misión"

“Es la última persona en hacer llamadas telefónicas por la noche, y es la primera persona en despertarse y la primera en hacer llamadas telefónicas por la mañana”, dijo Vance, de 41 años.

Trump tenía 78 años cuando juró por segunda vez el cargo de presidente de Estados Unidos, en enero pasado, convirtiéndose en la persona de mayor edad en asumir el cargo.

El año pasado, durante la campaña, Trump sufrió dos intentos de asesinato: primero en julio, cuando en un mitin en Butler, Pennsylvania, un hombre le disparó y rozó su oído derecho.

Lee también Departamento de Estado de EU confirma viaje de Marco Rubio a México la próxima semana; cárteles y migración, los temas a tratar

JD Vance, in exclusive interview, says he's ready to be president while hailing Trump's health https://t.co/p95TnwAwlU — USA TODAY (@USATODAY) August 28, 2025

Pese a especulaciones de salud de Trump, JD Vance asegura que el mandatario acabará bien su mandato

Luego, en septiembre, un agente del Servicio Secreto ayudó a evitar otro intento de ataque, por parte de un hombre que tenía un rifle cerca de donde Trump se encontraba jugando al golf, en West Palm, Florida.

También han surgido dudas sobre su salud, después de que medios captaran sus pies hinchados y lo que parecían ser moretones en una de sus manos.

En julio pasado, para despejar especulaciones, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Trump había sido sometido a exhaustivos exámenes médicos que revelaron que goza de un “excelente estado de salud”, aunque reconoció que padece insuficiencia venosa crónica.

No se observaron, señaló Leavitt, "indicios de trombosis venosa profunda ni enfermedad arterial", como tampoco señales de "insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal ni enfermedad sistémica" tras realizársele pruebas de laboratorio.

Lee también Crece el PIB de EU 3.3% en el segundo trimestre; supera la previsión de los mercados

Al recordársele los atentados que ha sufrido Trump, Vance respondió: “Sí, ocurren tragedias terribles. Pero estoy muy seguro de que el presidente de Estados Unidos está en buena forma, va a cumplir el resto de su mandato y va a hacer grandes cosas por el pueblo estadounidense”.

Cuestionado sobre si está listo para asumir el cargo de comandante en jefe, Vance señaló: “Si, Dios no lo quiera, ocurre una tragedia terrible, no se me ocurre mejor formación práctica que la que he recibido en los últimos 200 días”.

Trump ha dicho en diferentes ocasiones que cree que Vance podría ser su heredero en el movimiento Make America Great Again (MAGA), teniendo como compañero de fórmula al actual secretario de Estado, Marco Rubio.

“Es demasiado temprano, obviamente, para hablar de esto, pero ciertamente está haciendo un gran trabajo”, dijo Trump sobre su vicepresidente, a principios de agosto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm