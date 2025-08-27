Más Información

Bogotá.— El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, denunció el martes el “secuestro” de 34 militares de operaciones especiales en una comunidad en el sureste del país que estaría bajo presión de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“El secuestro obedece a la acción delictiva de unas personas vestidas de civil que dicen retener a unos militares. No, no los están reteniendo, eso va contra la voluntad de ellos”, aseguró Sánchez a la prensa.

Los militares habrían sido retenidos el domingo en el departamento del Guaviare, luego de una operación en la que el ejército reportó la muerte de Willinton Vanegas, alias Dumar, uno de los cabecillas de la facción de las disidencias de las extintas FARC que no se acogieron al acuerdo de paz con el Estado en 2016 y que son lideradas por el jefe llamado Iván Mordisco.

La liberación de los militares —cuyas condiciones de salud no fueron detalladas— estaría siendo presionada por la exigencia de la entrega de uno de los cuerpos de quienes murieron en la operación militar, explicó el ministro. Las retenciones de militares y policías son frecuentes en Colombia y suelen llevarse a cabo por campesinos obligados o manipulados por los grupos armados que ejercen control en la zona.

La Armada indicó en X que entre los militares retenidos hay 20 infantes de marina que pertenecen a un grupo de operaciones especiales.

La institución indicó que se trata de una retaliación de las disidencias de las FARC por la ofensiva militar. El ministro de Defensa declaró que están movilizando “todas las capacidades” para “rescatar a los militares”.

En junio las fuerzas militares rescataron a un grupo de 57 militares que habían sido retenidos por pobladores en el departamento del Cauca, presuntamente presionados por las disidencias de las FARC. El jueves esa guerrilla hizo estallar un camión bomba que mató a seis personas y dejó más de 60 heridos en Cali. Más temprano, rebeldes al mando de alias Calarcá derribaron un helicóptero policial y se enfrentaron a una misión de erradicación de narcocultivos en Antioquia, en una ofensiva que dejó 13 policías muertos.

