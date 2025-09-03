El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, calificó de inaceptable la propuesta formulada este miércoles por el presidente ruso, Vladímir Putin, de que la reunión entre líderes que pide su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, tenga lugar en Moscú.

“Ahora mismo, al menos siete países están dispuestos a ser anfitriones de una reunión entre los líderes de Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra”, escribió en X Sibiga, que recordó que Austria, el Vaticano, Suiza, Turquía y tres países del Golfo se han ofrecido para organizar el encuentro.

Sibiga ha calificado estas opciones de “serias” y ha reafirmado la disponibilidad de Zelensky de que la reunión tenga lugar en cualquier momento en cualquiera de estos lugares.

“Pese a ello, Putin sigue enredando a todos haciendo propuestas que sabe que son inaceptables”, dijo el ministro ucraniano, que agregó que sólo un incremento de la presión internacional sobre Rusia hará que el presidente ruso “se tome finalmente en serio” el proceso de paz que trata de impulsar Estados Unidos.

