Nueva Corte inicia con tijeretazos; va por ahorros de 800 mdp en salarios, seguros y pensiones

Sheinbaum anuncia gira por el país para rendir cuentas al pueblo; visitará tres estados por día

Ssa anuncia la Semana Nacional de Salud Pública 2025; busca llegar a 20 millones de personas

Activan doble alerta por lluvias en CDMX: naranja en cuatro alcaldías y amarilla en nueve

Trump hará "emocionante" anuncio sobre el Departamento de Defensa: Casa Blanca; sugirió renombrarlo como "Departamento de Guerra"

Crónica de un lunes de locos; fueron 18 horas de ceremonias, informe de Sheinbaum y el génesis de la nueva Corte

Soberanía nacional, relación con EU, reforma judicial; los puntos clave del primer informe de gobierno de Sheinbaum

Sheinbaum: con EU, cooperación en seguridad, sin subordinación

"Bola de narcopolíticos y corruptos", increpa Alito Moreno a oficialistas; "el PRI no permitirá que asesinen la democracia"

Noroña cuestiona a Gutiérrez Luna por darle la palabra a Alito Moreno en el Congreso; "premia a los reventadores", acusa

Paciente con cáncer denuncia entre lágrimas falla de máquina para radioterapia; ISSSTE lo reconoce y la cita para procedimiento

Así luce la coladera que provocó la caída de dos atletas durante el Maratón de CDMX; ya fue reparada

Beijing. El presidente ruso, , afirmó hoy que Rusia está dispuesta a cooperar con Estados Unidos e incluso con en la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por las tropas rusas en la homónima región ucraniana anexionada por Moscú en septiembre de 2022.

"También podemos cooperar con nuestros socios estadounidenses en la . En principio, también discutimos indirectamente estos temas con ellos. Lo mismo, por cierto, también aplica a la parte ucraniana", dijo Putin.

El jefe del hizo esta afirmación al reunirse con el primer ministro eslovaco, Robert Fico, que también asiste a la celebración en Beijing del 80 aniversario del final de la , reunión cuyo comienzo fue transmitido en directo por la televisión rusa.

"Y si se dan las circunstancias favorables -lo hemos discutido con nuestros colegas estadounidenses- los tres (, EU y Ucrania) podríamos incluso trabajar en la central nuclear de Zaporiyia", añadió Putin.

La central nuclear de Zaporiyia, la mayor de y la novena del mundo, fue capturada por las tropas rusas una semana después de que Rusia comenzara la invasión de Ucrania.

ss/mcc

