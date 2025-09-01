Los presidentes de China y de Rusia criticaron a Estados Unidos y a Occidente este lunes en una cumbre en la ciudad china de Tianjin que busca promover una gobernanza mundial alternativa, con Beijing como centro de las relaciones regionales.

El presidente chino, Xi Jinping, criticó el "comportamiento intimidatorio" de algunos países, en una referencia velada a Estados Unidos, durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

En presencia de mandatarios como el ruso Vladimir Putin y el primer ministro de India, Narendra Modi, Xi llamó a "oponerse a la mentalidad de la Guerra Fría" y defendió el multilateralismo, la ONU y la Organización Mundial de Comercio.

"Debemos abogar por un mundo multipolar justo y ordenado y por una globalización económica inclusiva", declaró Xi, después de que este año China estuviera enfrascada en una confrontación comercial con Estados Unidos.

Esta cumbre cuenta con la participación de los países que conforman este bloque: China, India, Rusia, Pakistán, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia, y de otras 16 naciones afiliadas como observadoras.

China y Rusia se han referido a la OCS, que representa casi la mitad de la población mundial y 23.5% del PIB del planeta, como una alternativa a la OTAN.

Putin defiende a su país de ataque en Ucrania

Putin defendió en la cumbre la ofensiva de su país en Ucrania y culpó a Occidente de provocar el conflicto que se extiende desde hace tres años y medio y ha dejado decenas de miles de muertos.

"Esta crisis no fue provocada por el ataque ruso en Ucrania, sino que fue el resultado de un golpe de Estado en Ucrania, el cual fue apoyado y provocado por Occidente", declaró Putin.

"La segunda razón de esta crisis son los constantes intentos de Occidente de llevar a Ucrania a la OTAN", agregó.

El presidente ruso, que tiene previsto pasar gran parte del martes con Xi Jinping, se reunió el lunes con Modi, quien escribió en X que "las conversaciones con él siempre son perspicaces".

Una foto facilitada por la Administración Militar Regional de Zaporiyia muestra a rescatistas ucranianos trabajando en el lugar de un ataque ruso contra una zona residencial en Zaporiyia. Foto: EFE

El primer ministro indio elogió la "asociación estratégica especial y privilegiada" con Rusia y destacó que ambos países siempre han permanecido unidos "incluso en las situaciones más difíciles".

Sobre Ucrania, Modi declaró que quiere que ambas partes "cesen el conflicto lo antes posible y encuentren una paz estable".

La cumbre se celebra pocos días después de que India se viera afectada por un fuerte aumento de los aranceles estadounidenses sobre sus productos como castigo por las compras de petróleo ruso.

Putin también se reunió este lunes con el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, y le agradeció su rol de mediador en el conflicto con Ucrania.

Con motivo de la visita del presidente ruso a China, Kiev instó a Beijing a mostrarse "más activo en el restablecimiento de la paz en Ucrania".

Numerosos aliados de Ucrania acusan a China de apoyar a Rusia en el conflicto. El gigante asiático invoca su neutralidad y considera que los países occidentales prolongan las hostilidades al armar a Ucrania.

OCS condena bombardeos de Israel y Estados Unidos

Otro encuentro importante será la reunión entre el presidente ruso y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, en un momento en que Teherán enfrenta presiones de Europa para cumplir con sus obligaciones nucleares internacionales.

La OCS condenó los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán en junio, según una declaración publicada por la agencia Xinhua.

Los Estados miembros también denunciaron "los actos que causan víctimas civiles y un desastre humanitario en Gaza, piden un alto el fuego completo y duradero y un acceso sin trabas para la ayuda humanitaria".

La cumbre de la OCS arrancó el domingo y muchos de los dirigentes presentes también asistirán a un inmenso desfile militar el miércoles en Pekín para marcar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

En ese desfile estará presente el líder norcoreano, Kim Jong Un, quien ingresó la madrugada del martes a China en un tren desde su país, informó la agencia surcoreana de noticias Yonhap, citando a la radio estatal norcoreana.

