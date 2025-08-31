Más Información
San Lázaro, sin acuerdo para renovar presidencia de la Mesa Directiva; Gutiérrez Luna se queda cinco días más
Gobierno capitalino explica incidente con atletas en silla de ruedas durante Maratón CDMX; fue por coladera mal intervenida, aseguran
Fuerte lluvia en la CDMX provoca afectaciones; se desborda el Río San Ángel en la alcaldía Álvaro Obregón
Rodada de Sandra Cuevas se topa con la policía y acaba con más de 70 motos en el corralón; "me aguanto porque soy cabrona", dice
Fiscalía de Zacatecas confirma que cuerpo hallado en SLP es de Karina, la madre buscadora; fue reconocida por su familia
PAN asistirá a toma de protesta de juzgadores en el Senado; Anaya pide que los nueve ministros escuchen a la oposición
Guía de eventos del 1 de septiembre en México; primer informe de Sheinbaum, nuevo Poder Judicial y cambios en el Congreso
El presidente chino, Xi Jinping, criticó el lunes el "comportamiento intimidatorio" en el orden mundial al inaugurar una cumbre con líderes del mundo en la ciudad norteña de Tianjin.
Xi exhortó a los líderes, entre ellos Vladimir Putin de Rusia y Narendra Modi de India, a "adherir a la equidad y la justicia... oponerse a la mentalidad de la Guerra Fría, la confrontación campal y el comportamiento intimidatorio".
La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), celebra una cumbre de dos días con sus diez países participantes: China, India, Rusia, Pakistán, Irán, Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia, junto a otros 16 países afiliados como osbervadores o "socios de diálogo".
Lee también China e India liman asperezas en cumbre; Xi dice que ambos países deben ser "socios, no rivales"
China y Rusia se han referido a la OCS como una alternativa a la OTAN.
"La actual situación internacional se vuelve caótica e interconectada", declaró Xi a los asistentes.
"Las tareas de seguridad y desarrollo que enfrentan los estados miembros se vuelven más desafiantes", agregó.
Lee también Putin llega a China para cumbre clave organizada por Xi; asistirá a gran desfile militar en Beijing
"Mirando atrás, pese a los tiempos tumultuosos, hemos alcanzado el éxito al practicar el espíritu de Shanghái", señaló en referencia al nombre del grupo.
"Mirando al futuro, con el mundo enfrentando turbulencia y transformación, debemos continuar con el espíritu de Shanghái, mantener nuestros pies en la tierra, avanzar con determinación y realizar mejor las funciones de la organización", expresó.
Escalarán operativos migratorios en Chicago, advierte Kristi Noem; envío de Guardia Nacional, decisión de Trump, asegura
desa/mgm