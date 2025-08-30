Corea del Norte reveló que la decisión oficial de desplegar soldados para apoyar a Rusia en su invasión contra Ucrania fue tomada a finales de agosto del año pasado, después de que Ucrania lanzara una incursión a Kursk, según un documento mostrado en una emisión de la televisión estatal KCTV.

En un videoclip de la canción "Recuerda", usada en las publicaciones de los videos que muestran hazañas de los soldados norcoreanos, aparecieron insertados documentos oficiales e información sobre el "plan de operaciones para la liberación de Kursk", confirmando que la orden de desplegar las tropas fue realizada el 28 de agosto de 2024, según informó este domingo la agencia local de noticias Yonhap.

Pyongyang y Moscú firmaron un tratado de asociación estratégica en junio del año pasado, el cual contempla asistencia mutua en caso de agresiones externas.

Bajo este marco, el despliegue de tropas norcoreanas parece haber sido una reacción a la ofensiva de Ucrania a Kursk iniciada el 6 de agosto de 2024.

La publicación coincide con la inminente visita de Kim Jong-un a Beijing para participar en el desfile por el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, a celebrarse el miércoles y que contará con la presencia de Vladimir Putin.

Rusia ha declarado recientemente que está considerando una cumbre entre Kim y Putin al margen del evento. En el encuentro, el mandatario norcoreano podría subrayar el sacrificio militar de sus tropas para obtener compensaciones diplomáticas y económicas de Moscú.

Según estimaciones de la inteligencia surcoreana, el régimen norcoreano ha desplegado en total unos 15 mil efectivos a la guerra contra Ucrania, 4 mil 700 de los cuales han resultado bajas, incluidas unas 600 muertes.

