Ejecutivo va contra refresqueras en el Paquete Económico 2026; reforma a Ley Aduanera causará “mucho escozor”: Godoy

Putin llega a China para cumbre clave organizada por Xi; asistirá a gran desfile militar en Beijing

Guillermo del Toro conmueve a Venecia con su monstruo "Frankenstein": "No tengo miedo a la IA sino a la estupidez natural"

ONU condena asesinato de la buscadora Aida Karina Juárez; reporta 8 activistas asesinados en lo que va del año

Caen 9 integrantes de la banda "M4", ligada al CJNG; un pasante de la Fiscalía, entre ellos, que "soplaba" información

¡Por fin! Concluye reparación del socavón sobre Calzada Ignacio Zaragoza; trabajos duraron 17 días

Comando remata a paciente en clínica privada de Culiacán; autoridades realizan operativo

Rosa Icela Rodríguez pide a morenistas apegarse a la austeridad; "no es un eslogan, es un principio rector de nuestro movimiento", dice

Otros en la 4T replican vida de lujo de Noroña; casas de millones y autos de alta gama

Reforma electoral no va a desaparecer a los "pluris", afirma Luisa Alcalde; pide respetar a las minorías

FGR extradita a EU a mexicano acusado de asesinar a una mujer en 2020; es requerido por la Corte de Nevada

Perú responde a Sheinbaum que expresidente Pedro Castillo no es un perseguido político; expresa "rechazo absoluto" a declaraciones

reveló que la decisión oficial de desplegar soldados para apoyar a Rusia en su invasión contra Ucrania fue tomada a finales de agosto del año pasado, después de que Ucrania lanzara una incursión a Kursk, según un documento mostrado en una emisión de la televisión estatal KCTV.

En un videoclip de la canción "Recuerda", usada en las publicaciones de los videos que muestran hazañas de los soldados norcoreanos, aparecieron insertados documentos oficiales e información sobre el "plan de operaciones para la liberación de Kursk", confirmando que la orden de desplegar las tropas fue realizada el 28 de agosto de 2024, según informó este domingo la agencia local de noticias Yonhap.

Pyongyang y Moscú firmaron un tratado de asociación estratégica en junio del año pasado, el cual contempla asistencia mutua en caso de agresiones externas.

Bajo este marco, el despliegue de tropas norcoreanas parece haber sido una reacción a la ofensiva de Ucrania a Kursk iniciada el 6 de agosto de 2024.

La publicación coincide con la inminente visita de a Beijing para participar en el desfile por el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, a celebrarse el miércoles y que contará con la presencia de Vladimir Putin.

Rusia ha declarado recientemente que está considerando una cumbre entre Kim y Putin al margen del evento. En el encuentro, el mandatario norcoreano podría subrayar el sacrificio militar de sus tropas para obtener compensaciones diplomáticas y económicas de Moscú.

Según estimaciones de la inteligencia surcoreana, el régimen norcoreano ha desplegado en total unos 15 mil efectivos a la guerra contra Ucrania, 4 mil 700 de los cuales han resultado bajas, incluidas unas 600 muertes.

