El ejército norcoreano empezó a retirar los altavoces de propaganda utilizados para emitir ruidos perturbadores en la frontera, según reportó el ejército surcoreano, pocos días después de que el nuevo gobierno de hiciera el mismo gesto.

Ambos países ya habían detenido las emisiones de propaganda a lo largo de la zona desmilitarizada tras la elección del presidente Lee Jae Myung, quien busca calmar las tensiones con Pyongyang.

El lunes, el Ministerio de Defensa surcoreano declaró que el país había comenzado a retirar los altavoces como una medida práctica destinada a reducir las tensiones con el Norte.

Corea del Norte comenzó a emitir ruidos inquietantes a lo largo de la frontera con su vecino del sur. Foto: EFE
Corea del Norte comenzó a emitir ruidos inquietantes a lo largo de la frontera con su vecino del sur. Foto: EFE

"Los militares surcoreanos detectaron tropas norcoreanas desmontando altavoces de propaganda en ciertas zonas a lo largo de la línea del frente desde esta mañana", declaró el sábado el Estado Mayor Conjunto surcoreano en un comunicado.

"Queda por confirmar si estos dispositivos han sido retirados en todas las regiones", añadió.

Tras llegar al poder a principios de junio, el presidente surcoreano prometió tender la mano a Pyongyang, argumentando que, "sea cual sea el costo, la paz es preferible a la guerra".

Su predecesor Yoon Suk Yeol, quien mantenía una postura dura hacia Pyongyang, había comenzado a emitir K-pop y boletines informativos en respuesta a una serie de globos llenos de desechos enviados hacia el Sur por Pyongyang.

La guerra de la basura: Corea del Norte lanza cientos de globos con desechos y porquerías a su vecino del Sur
La guerra de la basura: Corea del Norte lanza cientos de globos con desechos y porquerías a su vecino del Sur

En represalia, poco después el Norte comenzó a emitir ruidos inquietantes a lo largo de la frontera.

En junio, Seúl había cesado las emisiones de propaganda anti-Pyongyang. Corea del Norte detuvo al día siguiente la emisión de ruidos que perturbaban día y noche a los habitantes del Sur cercanos a la línea de separación.

Ambos países están técnicamente aún en guerra, ya que la guerra de Corea de 1950-1953 terminó con un armisticio y no con un tratado de paz.

