Putin llega a China para cumbre clave organizada por Xi; asistirá a gran desfile militar en Beijing

El presidente ruso, Vladimir Putin, aterrizó el domingo en la ciudad de Tianjin, en el norte de China, para asistir a una cumbre organizada por su homólogo Xi Jinping con otros 20 líderes mundiales, informaron medios estatales rusos.

La cumbre de la Organización de Cooperación de Shangai (OCS) se celebrará en la ciudad portuaria hasta el lunes, días antes de un gran desfile militar en la capital, Beijing, para conmemorar los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial.

La OCS está integrada por China, India, Rusia, Paquistán, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia, con otros 16 países afiliados como observadores o "socios de diálogo".

Lee también

El bloque, presentado a menudo como un contrapeso de la OTAN, representa a casi la mitad de la población mundial y una parte importante del PIB global.

En una entrevista publicada el sábado por la agencia de noticias china Xinhua, Putin afirmó que la cumbre "reforzará la capacidad de la OCS para responder a los retos y amenazas actuales, y consolidará la solidaridad en todo el espacio euroasiático compartido".

"Todo ello contribuirá a configurar un orden mundial multipolar más justo", declaró el líder ruso.

En total, una veintena de jefes de Estado y de gobierno de Eurasia participarán, junto a responsables de varias organizaciones internacionales, en la mayor reunión de la OCS desde su fundación en 2001.

Lee también Rusia ataca con drones y misiles el sur de Ucrania; reportan un muerto y 28 heridos

Entre ellos, también destacan el turco Recep Tayyip Erdogan y el iraní Masud Pezeshkian.

Putin y Pezeshkian se quedarán en China hasta el próximo miércoles para asistir a un desfile militar en Pekín en conmemoración de las ocho décadas desde el fin de la segunda gran guerra de alcance global.

Ese desfile, al que acudirá también el líder norcoreano Kim Jong Un, exhibirá el equipamiento de última tecnología del ejército chino.

Lee también China "da estabilidad y certidumbre" ante cambios globales, Xi Jinping; en reunión con jefe de la ONU afirma que defiende el multilateralismo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

acf/bmc