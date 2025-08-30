Más Información

Ejecutivo va contra refresqueras en el Paquete Económico 2026; reforma a Ley Aduanera causará “mucho escozor”: Godoy

Putin llega a China para cumbre clave organizada por Xi; asistirá a gran desfile militar en Beijing

Guillermo del Toro conmueve a Venecia con su monstruo "Frankenstein": "No tengo miedo a la IA sino a la estupidez natural"

ONU condena asesinato de la buscadora Aida Karina Juárez; reporta 8 activistas asesinados en lo que va del año

Caen 9 integrantes de la banda "M4", ligada al CJNG; un pasante de la Fiscalía, entre ellos, que "soplaba" información

¡Por fin! Concluye reparación del socavón sobre Calzada Ignacio Zaragoza; trabajos duraron 17 días

Comando remata a paciente en clínica privada de Culiacán; autoridades realizan operativo

Rosa Icela Rodríguez pide a morenistas apegarse a la austeridad; "no es un eslogan, es un principio rector de nuestro movimiento", dice

Otros en la 4T replican vida de lujo de Noroña; casas de millones y autos de alta gama

Reforma electoral no va a desaparecer a los "pluris", afirma Luisa Alcalde; pide respetar a las minorías

FGR extradita a EU a mexicano acusado de asesinar a una mujer en 2020; es requerido por la Corte de Nevada

Perú responde a Sheinbaum que expresidente Pedro Castillo no es un perseguido político; expresa "rechazo absoluto" a declaraciones

El presidente ruso,, aterrizó el domingo en la ciudad de Tianjin, en el norte de China, para asistir a una cumbre organizada por su homólogo Xi Jinping con otros 20 líderes mundiales, informaron medios estatales rusos.

La cumbre de la Organización de Cooperación de Shangai (OCS) se celebrará en la ciudad portuaria hasta el lunes, días antes de un gran desfile militar en la capital, , para conmemorar los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial.

La OCS está integrada por China, India, Rusia, Paquistán, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia, con otros 16 países afiliados como observadores o "socios de diálogo".

El bloque, presentado a menudo como un contrapeso de la OTAN, representa a casi la mitad de la población mundial y una parte importante del PIB global.

En una entrevista publicada el sábado por la agencia de noticias china Xinhua, Putin afirmó que la cumbre "reforzará la capacidad de la OCS para responder a los retos y amenazas actuales, y consolidará la solidaridad en todo el espacio euroasiático compartido".

"Todo ello contribuirá a configurar un orden mundial multipolar más justo", declaró el líder ruso.

En total, una veintena de jefes de Estado y de gobierno de Eurasia participarán, junto a responsables de varias organizaciones internacionales, en la mayor reunión de la OCS desde su fundación en 2001.

Entre ellos, también destacan el turco Recep Tayyip Erdogan y el iraní Masud Pezeshkian.

Putin y Pezeshkian se quedarán en China hasta el próximo miércoles para asistir a un desfile militar en Pekín en conmemoración de las ocho décadas desde el fin de la segunda gran guerra de alcance global.

Ese desfile, al que acudirá también el líder norcoreano Kim Jong Un, exhibirá el equipamiento de última tecnología del ejército chino.

