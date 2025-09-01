Más Información

Venecia.— El actor británico Jude Law y la sueca Alicia Vikander protagonizaron ayer la alfombra roja del Festival de Venecia por el estreno de la película The wizard of the Kremlin, en la carrera por el León de Oro.

Law, que en la cinta se mete en la piel del presidente ruso, Vladimir Putin, apareció ante el Palacio del Cine en una alfombra que fue de día.

Después llegaron Vikander, con un largo y entallado vestido en azul marino con mangas abullonadas, y el protagonista, Paul Dano, en el papel de un estratega del Kremlin.

Todos ellos se detuvieron a firmar algunos autógrafos y tomarse fotos con los seguidores que les aclamaban desde fuera de la alfombra roja.

El reparto, completado por Tom Sturridge y Jeffrey Weright, posó al final para la tradicional foto de familia junto al director, Olivier Assayas.

Acto seguido dio comienzo la proyección de esta película basada en la novela homónima del politólogo italiano Giuliano Da Empoli, que narra el ascenso de Putin desde la perspectiva de un estratega ficticio pero inspirado en otro real, Vladislav Surkov.

Domingo de estrenos

En la quinta jornada del Festival de Venecia también tuvo lugar el estreno de otra película en competición, Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch.

Su paso en la alfombra roja veneciana, por la tarde, fue protagonizada por Cate Blanchett y el resto del reparto, Charlotte Rampling, Vicky Krieps, Mayim Bialik e Indya Moore.

También la directora argentina Lucrecia Martel presentó en el festival de cine su último documental, Nuestra tierra, sobre el asesinato del líder de la comunidad indígena de Chuschagasta, en el norte de Argentina.

Nuestra tierra, fuera de competición, es una de las propuestas latinoamericanas programadas en la 82 edición de la Mostra, la mayoría en las secciones de Horizontes y Spotlight, dedicadas a las nuevas tendencias.

Lucrecia Martel hace un retrato de la comunidad Chuschagasta, contando una historia que aborda temas como la memoria, la identidad y la justicia social.

En esta edición de la Mostra, 21 cintas buscan el León de Oro, que otorgará el 6 de septiembre un jurado encabezado por Alexander Payne.

