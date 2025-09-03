Ataque a supuesta narcolancha, un mensaje "muy claro" para los cárteles: Pentágono; EU no tolerará tráfico de drogas, afirma Hegseth

Más Información

Washington. El mortal ataque estadounidense contra una supuesta embarcación narcotraficante en el Caribe es un mensaje "muy claro" del presidente Donald Trump a los cárteles, declaró el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

El martes, fuerzas del país norteamericano llevaron a cabo un ataque contra una lancha rápida, y Trump afirmó que en la acción murieron 11 "narcoterroristas" de una banda que, según él, estaba controlada por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

"¿Quieren intentar traficar drogas? Este es un nuevo día. Es un día diferente. Y por eso, esos 11 narcotraficantes ya no están con nosotros, lo que envía una señal muy clara de que ésta es una actividad que Estados Unidos no va a tolerar en nuestro hemisferio", declaró Hegseth en Fox News.

El presidente Donald Trump difundió un video del ataque contra la lancha en la que, dijo, navegaban narcoterroristas del Tren de Aragua. Fotos: Tomadas de video
El presidente Donald Trump difundió un video del ataque contra la lancha en la que, dijo, navegaban narcoterroristas del Tren de Aragua. Fotos: Tomadas de video

"Cambio de régimen, decisión presidencial", dice jefe del Pentágono

El jefe del Pentágono afirmó haber presenciado el ataque en directo, pero se negó a dar detalles sobre cómo se llevó a cabo.

"Sabíamos exactamente quién estaba en esa embarcación. Sabíamos exactamente qué hacían y a quién representaban: el Tren de Aragua", dijo Hegseth, refiriéndose a una banda que Washington designó como organización terrorista a principios de este año.

La marina estadounidense despachó ocho buques, siete en el mar Caribe y uno en el océano Pacífico, que, según afirma, participan en la lucha contra el narcotráfico. Maduro ha denunciado su presencia como una amenaza para su país.

Al preguntársele si el cambio de régimen era el objetivo de Estados Unidos en Venezuela, Hegseth respondió: "Esa es una decisión presidencial, y estamos preparados con todos los recursos de que dispone el ejército estadounidense".

