El presidente colombiano, , calificó como "asesinato" el ataque militar de Estados Unidos contra una embarcación que supuestamente transportaba drogas por aguas del Caribe en el que murieron once supuestos "narcoterroristas" del .

"Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo", dijo Petro en su cuenta de X acompañado de las imágenes del ataque divulgadas por el secretario de Estado de EU, Marco Rubio.

Petro, que defiende un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas, aseguró que en desde hace décadas se captura a "los civiles que transportan drogas sin matarlos".

"Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico", agregó el mandatario colombiano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el martes en la Casa Blanca que la Armada de su país destruyó un barco tripulado por narcotraficantes en aguas del Caribe donde EU ha hecho en las últimas semanas un despliegue naval con el propósito de "frenar el flujo de drogas", según Washington.

El presidente Donald Trump difundió un video del ataque contra la lancha en la que, dijo, navegaban narcoterroristas del Tren de Aragua. Fotos: Tomadas de video
El presidente Donald Trump difundió un video del ataque contra la lancha en la que, dijo, navegaban narcoterroristas del Tren de Aragua. Fotos: Tomadas de video

La Casa Blanca defendió la semana pasada esa operación, que incluye destructores, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear de ataque rápido, como parte de su estrategia antidrogas y aseguró que cuenta con el respaldo de varios países latinoamericanos.

El Gobierno colombiano, que ejerce la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), rechazó el lunes "la lógica de intervención" durante una reunión virtual de cancilleres convocada para analizar el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, cerca de las aguas de Venezuela.

