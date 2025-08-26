Más Información

TEPJF valida elección del Tribunal de Disciplina; desestima influencia de acordeones en la votación

Exhiben casa de 12 mdp de Noroña, senador reconoce compra; "estoy pagando a crédito", dice

Salinas Pliego sobre si será candidato presidencial para 2030; “haré lo que sea necesario”, dice

¡Taylor Swift se casará!: recibe anillo de compromiso de su novio Travis Kelce

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez regresa a Fórmula 1; es presentado con Cadillac

En Tepoztlán, con arcángeles michoacanos y vista a las montañas; así es la casa de 12 mdp de Fernández Noroña

Perritos vs gusano barrenador; Agricultura gradúa a 14 binomios caninos para fortalecer combate de la plaga

Sheinbaum reacciona a declaración de "El Mayo" sobre sobornos a políticos y militares mexicanos; esto dijo

Artículo 19 reporta aumento de 142.8% de acoso judicial contra periodistas; van 51 casos en 2025

EU envía buque lanzamisiles y submarino nuclear al Caribe; los suma al combate al tráfico de drogas

"Ciudad de México está gobernada por cárteles", afirma asesor de Trump; dice que ciudades demócratas son más peligrosas que CDMX

¿Por qué es peligroso que Trump "despida" a la gobernadora de la Fed? Ningún presidente de EU se atrevió a hacerlo

Autoridades de denunciaron este martes la retención de 34 militares en una región amazónica del sureste del país plagada de , donde opera la mayor disidencia de la extinta guerrilla de las FARC.

Según el comandante de las , el almirante Fancisco Cubides, tras fuertes combates las tropas se disponían a salir de la zona cuando fueron retenidos "por la comunidad".

El gobierno no precisó cuándo ocurrió la detención, pero indicó que entre el domingo y el lunes hubo enfrentamientos con la guerrilla al mando del temido Iván Mordisco que dejaron 10 muertos y dos capturados.

"Obedece a la acción ilegal, delictiva de unas personas vestidas de civil que dicen retener a unos militares", indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Las retenciones de militares y policías son frecuentes en Colombia y suelen llevarse a cabo por campesinos obligados o manipulados por los grupos armados que ejercen control en la zona.

"Eso va contra la voluntad de ellos y eso es un secuestro", añadió Sánchez.

Foto: Archivo EL UNIVERSAL
Según el jefe de la cartera, la comunidad está "interrumpiendo una operación militar contra la principal amenaza que delinque en esa zona", el "criminal alias Mordisco", el hombre más buscado del país.

El jueves esta guerrilla hizo estallar un camión bomba que mató a seis personas y dejó más de 60 heridos en Cali, en una de las jornadas más violentas del 2025.

Más temprano ese mismo día, rebeldes al mando de alias "Calarcá" derribaron un helicóptero policial y se enfrentaron a una misión de erradicación de narcocultivos en Antioquia (noroeste), en una ofensiva que dejó 13 policías muertos.

Ambas disidencias, enfrentadas entre sí, rechazaron el acuerdo de paz de 2016 que desarmó al grueso de las FARC.

El brazo al mando de Calarcá sostiene conversaciones con el gobierno del izquierdista , aunque sin avances concretos.

El desarme de las FARC dejó un vacío de poder en los territorios aprovechado por grupos guerrilleros disidentes, paramilitares y carteles que se enfrentan entre sí por el control del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

