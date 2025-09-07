Kiev. Rusia lanzó este domingo su mayor ofensiva aérea contra Ucrania desde que empezó la guerra, una andanada de drones y misiles que dejó al menos cinco muertos en distintos puntos del país y provocó un incendio en la sede del Gobierno en Kiev.

El ataque contra la sede del Gobierno de Ucrania, un gran complejo en el corazón de Kiev, es el primero de este tipo en tres años y medio de conflicto, y el presidente ucraniano Volodímir Zelensky advirtió de que la arremetida solo prolongará la guerra.

Un periodista de AFP vio llamas en el techo del edificio donde se reúne el Consejo de Ministros y humo en otros puntos de la capital ucraniana.

Lee también Zelensky y líderes europeos hablan con Trump tras cumbre sobre garantías de seguridad a Ucrania; piden aumentar la presión a Rusia

"Por primera vez, el techo y los pisos superiores resultaron dañados debido a un ataque enemigo", dijo la primera ministra, Yulia Sviridenko, en Telegram.

"Restauraremos los edificios. Pero no podemos recuperar las vidas perdidas. El enemigo aterroriza y mata a nuestra gente todos los días en todo el país", afirmó Sviridenko.

Un reportero de AFP vio helicópteros lanzando agua sobre el techo, mientras los servicios de emergencia acudían al lugar. La policía acordonó la zona que rodea el edificio.

Lee también Rusia dice que garantías de seguridad que busca Ucrania son "peligro" para Europa; "es una plataforma para el terror", añade

Moscú no da señales de querer parar

El ataque también dañó varios edificios altos en la capital, reportaron los servicios de emergencia.

Según la fuerza aérea ucraniana, este ataque, con más de 800 drones y 13 misiles lanzados contra Ucrania, es la mayor ofensiva aérea rusa contra el país vecino desde que comenzó la guerra en febrero de 2022.

Moscú no da señales de que quiera detener su ofensiva contra esta exrepública soviética y mantiene sus exigencias de más terreno ucraniano para un acuerdo de paz, unas condiciones que son inaceptables para Ucrania.

Lee también Trump planea recortar fondos de seguridad a países fronterizos con Rusia, reportan medios; finalizaría programas de asistencia militar

Al referirse al ataque, el presidente ucraniano dijo que "estas matanzas ahora, cuando la diplomacia real podría haber comenzado hace mucho tiempo, son un crimen deliberado y una prolongación de la guerra".

Zelensky dijo que discutió el ataque en una llamada con el presidente francés Emmanuel Macron y que Francia ayudaría a Ucrania a fortalecer su defensa.

En un mensaje en la red social X, Macron condenó el ataque y dijo que Rusia "se encierra cada vez más en la lógica de la guerra y el terror". Francia apoya a Ucrania, agregó.

Lee también Trump planea recortar fondos de seguridad a países fronterizos con Rusia, reportan medios; finalizaría programas de asistencia militar

Por otro lado, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también denunciaron el ataque.

"Una vez más, el Kremlin se burla de la diplomacia", escribió Von der Leyen en X. Los "cobardes ataques" demuestran que el presidente ruso Vladímir Putin "no está comprometido seriamente con la paz", agregó Starmer en un comunicado.

Tanto Francia como el Reino Unido y otros países europeos se han comprometido a enviar tropas a Ucrania en el futuro en caso de que haya un acuerdo de paz con Rusia, para garantizar que el mismo se cumpla. Rusia dice que esas garantías son "inaceptables".

Lee también Rusia exige participar en garantías sobre seguridad de Ucrania

Bebé fallecido

Los ataques en Kiev mataron a por lo menos dos personas: una mamá y su bebé de dos meses de edad, en un edificio residencial de nueve plantas en el oeste de la ciudad, dijeron fiscales locales.

Más de 20 personas también resultaron heridas en la capital, entre ellas una mujer embarazada que tuvo un parto prematuro después del ataque y ahora lucha por su vida y la del bebé.

En otros ataques registrados en el país, una mujer falleció el domingo por la mañana en Zaporiyia, en el sur, y una persona murió el sábado en Sumi, una región fronteriza con Rusia.

Lee también Zelensky responde a propuesta de Putin para reunirse en Moscú: "él puede venir a Kiev", dice líder ucraniano

La quinta muerte confirmada se registró en Dnipropetrovsk, en el centro de Ucrania, según autoridades militares.

Las fuerzas rusas ocupan ahora aproximadamente el 20% del territorio de Ucrania.

Decenas de miles de personas han muerto en tres años y medio de combates en el conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss