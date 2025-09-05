Más Información
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pospuso su visita a México, que se realizaría este mes, por problemas internos de su país, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa.
Y añadió que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, realizará una visita oficial a México a finales de este mes, sin precisar fecha, ya que aún se está definiendo la fecha.
“Macron, tienen problemas ahí en Francia, entonces pospuso, nos avisaron que posponía la visita, pero en el caso del Primer Ministro de Canadá hasta ahora está confirmada. A finales de este mes, todavía está por definirse las fechas, pero no ha cambiado esa invitación que le estamos haciendo”, dijo.
La mandataria detalló que cuando se reagende la visita del presidente de Francia, entre los temas a tratar se encuentra la restitución del Códice Borbónico, además de asuntos económicos y comerciales.
“No solamente son temas comerciales, económicos, se había planteado que vendría con algunos empresarios, sino también temas tan importantes y fundamentales para nosotros, como el que regresen los códices”, expresó.
kicp