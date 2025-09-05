Más Información

La presidenta reaccionó entre risas a las aspiraciones presidenciales de la panista, quien recientemente asumió la presidencia de la Cámara de Diputados.

En su conferencia mañanera de este viernes 5 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que López Rabadán le falta un año de cumplir como presidenta de San Lázaro, y “cinco largos años” para el 2030.

“Apenas va a ser presidenta de la Cámara y ya anda futureando. Llama la atención”, expresó.

“Todos tienen derecho a tener aspiraciones (...) Y después el pueblo decide”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

Comentó que en el caso de Morena, está muy determinada la manera en que se elige a los candidatos y las candidatas.

