La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó entre risas a las aspiraciones presidenciales de la panista Kenia López Rabadán, quien recientemente asumió la presidencia de la Cámara de Diputados.

En su conferencia mañanera de este viernes 5 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que López Rabadán le falta un año de cumplir como presidenta de San Lázaro, y “cinco largos años” para el 2030.

“Apenas va a ser presidenta de la Cámara y ya anda futureando. Llama la atención”, expresó.

Lee también Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige

“Todos tienen derecho a tener aspiraciones (...) Y después el pueblo decide”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

Comentó que en el caso de Morena, está muy determinada la manera en que se elige a los candidatos y las candidatas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp