Más Información

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

Joven muere tras rodada convocada por Sandra Cuevas; familia exige clasificar delito como homicidio

Joven muere tras rodada convocada por Sandra Cuevas; familia exige clasificar delito como homicidio

Telcel y AT&T presentan fallas en su servicio; usuarios lo reportan a través de Downdetector

Telcel y AT&T presentan fallas en su servicio; usuarios lo reportan a través de Downdetector

Copa del Mundo: ¿Qué debo hacer si quiero comprar boletos para el Mundial?

Copa del Mundo: ¿Qué debo hacer si quiero comprar boletos para el Mundial?

EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cártel de Sinaloa

EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cártel de Sinaloa

En una hora y 38 minutos se definió la política de seguridad México-EU; así fue la visita de Marco Rubio a Palacio Nacional

En una hora y 38 minutos se definió la política de seguridad México-EU; así fue la visita de Marco Rubio a Palacio Nacional

Aplicará México cuota compensatoria definitiva a importaciones de calzado de China; estarán vigentes por 5 años

Aplicará México cuota compensatoria definitiva a importaciones de calzado de China; estarán vigentes por 5 años

Döring denuncia ante FGR a Andy López Beltrán y 7 morenistas más; acusa delitos de huachicol fiscal y crimen organizado

Döring denuncia ante FGR a Andy López Beltrán y 7 morenistas más; acusa delitos de huachicol fiscal y crimen organizado

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

Tornado provoca daños en locales, casas y negocios de Chiapas; desconocen si hay lesionados

Tornado provoca daños en locales, casas y negocios de Chiapas; desconocen si hay lesionados

¡Rompió récord! Zona de lluvia intensa del 2 de septiembre fue 5 veces más grande que la del 10 de agosto: Segiagua

¡Rompió récord! Zona de lluvia intensa del 2 de septiembre fue 5 veces más grande que la del 10 de agosto: Segiagua

La justicia argentina confirmó el miércoles que recuperó el cuadro “”, del artista italiano Giuseppe Ghislandi, propiedad de un galerista judío y que Holanda reclama como robado hace 80 años por un que huyó al país sudamericano tras la Segunda Guerra Mundial.

La obra del siglo 18 fue entregada en la sede judicial de la ciudad bonaerense de por abogados de la familia del ya fallecido Friedrich Kadgien — señalado como un estrecho colaborador de Hermann Göring, mano derecha de Adolf Hitler —, quien se radicó en esa localidad tras la caída del Tercer Reich.

La información fue confirmada por el fiscal federal General, Daniel Adler, durante una rueda de prensa en la que se exhibió la obra recuperada.

Lee también

El paradero del cuadro, que la agencia de Patrimonio Cultural de los Países Bajos reclamaba como robado durante la ocupación nazi, fue descubierto por una investigación del diario Algemeen Dagblad, de Rotterdam, a partir de las fotografías del interior de una vivienda a la venta en el sitio de internet de la inmobiliaria Robles Casas y campos de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.

La pintura del siglo XVIII de Giuseppe Ghislandi, "Retrato de una dama", presuntamente robada por un oficial nazi durante la Segunda Guerra Mundial y descubierta en la casa de su hija tras aparecer en un anuncio inmobiliario, se exhibe durante una conferencia de prensa del fiscal Daniel Adler en Mar del Plata, Argentina, el miércoles 3 de septiembre de 2025. Foto: AP/Christian Heit
La pintura del siglo XVIII de Giuseppe Ghislandi, "Retrato de una dama", presuntamente robada por un oficial nazi durante la Segunda Guerra Mundial y descubierta en la casa de su hija tras aparecer en un anuncio inmobiliario, se exhibe durante una conferencia de prensa del fiscal Daniel Adler en Mar del Plata, Argentina, el miércoles 3 de septiembre de 2025. Foto: AP/Christian Heit

La semana pasada un fiscal federal inició una pesquisa para dar con la pintura, pero corroboró que ya no estaba en la vivienda en venta, propiedad de Patricia Kadgien, una de las hijas del oficial nazi. Fue un día después de poner bajo arresto domiciliario a la mujer y su cónyuge que sus abogados entregaron la obra.

“Está en buen estado de conservación por los años que tiene, ya que es de 1710", dijo a la prensa el perito y profesor de arte, Ariel Bassano, convocado por la fiscalía para colaborar con la pesquisa.

Lee también

"Retrato de una Dama”, del artista italiano Giuseppe Ghislandi, era propiedad del coleccionista de arte judío holandés Jacques Goudstikker, quien falleció en un trágico accidente cuando escapaba de los nazis tras la invasión alemana de Ámsterdam en mayo de 1940. Sus herederos se vieron forzados a vender las obras a los nazis por un precio muy por debajo del valor de mercado.

Se estima que mil 100 obras del inventario de Goudstikker fueron vendidas ilegalmente a Göring.

No está claro cómo Kadgien, quien se desempeñaba como asesor financiero dentro del régimen nazi, se hizo de la pintura. Tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial escapó primero a Suiza y luego a Sudamérica. Murió en 1978 en Argentina. Nunca fue detenido ni imputado por crímenes de guerra.

La investigación continúa para determinar responsabilidades penales de la familia Kadgien, aclaró el fiscal Adler. En los allanamientos, la justicia dio con otras pinturas que se sospecha pondrían pertenecer a la colección de Goudstikker.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Carlos debía más de 1 millón y ahora paga solo 2,800 pesos: descubre su secreto con Infonavit. Foto: Infonavit / Adobe

Carlos debía más de 1 millón y ahora paga solo 2,800 pesos: descubre su secreto con Infonavit

Canadá. iStock/Sviatlana Barchan

¿Los canadienses requieren visa para entrar a Estados Unidos? Casos en los que sí es necesaria

¿Quieres trabajar en la NASA? La agencia busca “voluntarios” para la misión Artemis II rumbo a la Luna en 2026. Foto: iStock / gorodenkoff / Mampfred

¿Quieres trabajar en la NASA? La agencia busca “voluntarios” para la misión Artemis II rumbo a la Luna en 2026

Surf. Foto: Pixabay/Kanenori

California sobre las olas: Experiencias únicas de surf en el 'Estado Dorado'

Foto: Cortesía Disney World

Cambios y expansión en el parque temático Magic Kingdom: Disney sorprende con su anuncio