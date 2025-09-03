Más Información
Sujetos armados atacan a juez de control en Tula, Hidalgo; lo trasladan al hospital donde lo reportan grave
"Venezuela está creándonos un tremendo problema", dice Trump tras ataque a embarcación en el Caribe; "no lo vamos a consentir", advierte
En 7 meses, Gabinete de Seguridad asegura 5 mil 339 armas y 67 toneladas de droga; hay más de seis mil detenidos
Boletos para el Mundial 2026 tendrán un rango de precio entre 60 y seis mil 730 dólares; ya hay fecha para el inicio de venta
Cuatro de los plaguicidas prohibidos por el Gobierno de México provocan cáncer; también dejan huella tóxica en ecosistemas
Exdiputada Clemente se lanza contra morenista Camila Martínez; IMSS para taxis de apps sólo es para recaudar más impuestos, reclama
Asesinan al subsecretario de Política Social de Secretaría del Bienestar de Guerrero; fue baleado en carretera Chilpancingo-Tlapa
Atacan con ponchallantas la camioneta blindada del Secretario de Seguridad Pública de Culiacán; no hubo lesionados
Washington. Un grupo de víctimas del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein pidieron este miércoles "transparencia" al Congreso de Estados Unidos y señalaron que están evaluando compilar su propia lista de abusadores si no se divulga toda la información relacionada con el caso.
La Cámara de Representantes dio a conocer ayer más de 33 mil páginas de documentos del caso, pero la "mayoría" de ellos o estaban censurados o ya habían sido hechos públicos en el pasado, señalaron los legisladores Ro Khanna y Thomas Massie en una rueda de prensa junto a las víctimas.
"Hay algo podrido en Washington", dijo Khanna, demócrata de la Cámara de Representantes, "menos de un 1% de los documentos (relacionados con Epstein) se han publicado".
Lee también Cámara de Representantes de EU publica documentos del caso Epstein; suman más de 33 mil páginas
El legislador está liderando una iniciativa para forzar una votación que pida al Departamento de Justicia publicar más material y, hasta ahora, aseguró, solo le hacen falta dos firmas más.
"Los sobrevivientes de Epstein hemos estado hablando de crear nuestra propia lista. Conocemos los nombres. Muchos de nosotros fuimos víctimas de abusos por parte de ellos", declaró Lisa Phillips.
"De los sobrevivientes para los sobrevivientes"
"Ahora, juntos como sobrevivientes, recopilaremos de forma confidencial los nombres que todos conocemos y que formaban parte habitualmente del mundo de Epstein. Y lo harán los sobrevivientes y para los sobrevivientes. Nadie más está involucrado", añadió.
Haley Robson, otra de las víctimas, criticó que el presidente estadounidense, Donald Trump, llamara el caso de los archivos Epstein, como se llama a la supuesta lista de figuras involucradas en los abusos, una "farsa demócrata".
"Señor presidente. Soy republicana registrada. No es que eso importe, porque esto no es política. Sin embargo, le invito cordialmente al Capitolio para que nos reunamos en persona y pueda comprender que esto no es un engaño. Somos seres humanos reales. Este es un trauma real".
Lee también Caso Epstein, ¿talón de Aquiles de Trump?
Pidió a Trump y al resto del mundo que humanicen a las sobrevivientes.
"Estas mujeres son reales. ... Me gustaría que Donald J. Trump y todas las personas de Estados Unidos y del mundo nos humanizaran, nos vieran tal y como somos y escucharan lo que tenemos que decir. No es ningún engaño. El abuso fue real", afirmó.
Sin embargo, pocos minutos después, Trump volvió a calificar de "farsa" todo el caso.
"Esto es un engaño demócrata que nunca termina", dijo el mandatario desde el Despacho Oval. "Hemos entregado miles de páginas de archivos, y sé que, hagamos lo que hagamos, esto va a seguir y seguir".
Lee también Caso Epstein: Estas son las conclusiones de las entrevistas del Departamento de Justicia a Ghislaine Maxwell, exnovia del magnate
Critican trato a Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein
Ro Khana acusó que "la élite de Washington le está pidiendo al público que crea algo que no es creíble: que dos personas generaron cientos de víctimas, que actuaron solas y que el Departamento de Justicia no tiene idea de quién más pudo estar involucrado", indicó el legislador, luego de que el gobierno de Trump, tras meses de atizar la teoría de que había una lista de clientes de Epstein, determinó que no había tal.
A su vez, criticó al comité de supervisión del Congreso, que ha estado liderado la pesquisa sobre el caso Epstein, asegurando que están dejando que el Departamento de Justicia "filtre toda la información que entrega".
Las víctimas del financista, que falleció por suicidio en una cárcel de Manhattan en 2019, cuando esperaba ser enjuiciado tráfico sexual de menores, criticaron también el acercamiento que el gobierno de Trump ha tenido con Ghislaine Maxwell, su pareja y cómplice, quien está condenada a 20 años de prisión.
Maxwell fue trasladada desde una prisión de máxima seguridad en Florida a una cárcel en Texas de mínima seguridad, después de haberse reunido con el vicefiscal general de Estados Unidos.
La cómplice de Epstein, acusada de reclutar a las víctimas, también pidió al Supremo de Estados Unidos que revise su condena y al presidente Trump que le conceda un perdón presidencial.
Trump fue amigo de Epstein durante los años 80 y 90 y el vínculo entre ambos ha sido puesto en tela de juicio en los últimos meses, después de que varios reportes en el diario The Wall Street Journal revelaran que eran más cercanos de lo que el presidente ha reconocido.
"Venezuela está creándonos un tremendo problema", dice Trump tras ataque a embarcación en el Caribe; "no lo vamos a consentir", advierte
mcc