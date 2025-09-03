Más Información

Sheinbaum recibe a Marco Rubio en Palacio Nacional; dialogan sobre seguridad fronteriza

Sheinbaum recibe a Marco Rubio en Palacio Nacional; dialogan sobre seguridad fronteriza

Sujetos armados atacan a juez de control en Tula, Hidalgo; lo trasladan al hospital donde lo reportan grave

Sujetos armados atacan a juez de control en Tula, Hidalgo; lo trasladan al hospital donde lo reportan grave

"Venezuela está creándonos un tremendo problema", dice Trump tras ataque a embarcación en el Caribe; "no lo vamos a consentir", advierte

"Venezuela está creándonos un tremendo problema", dice Trump tras ataque a embarcación en el Caribe; "no lo vamos a consentir", advierte

En 7 meses, Gabinete de Seguridad asegura 5 mil 339 armas y 67 toneladas de droga; hay más de seis mil detenidos

En 7 meses, Gabinete de Seguridad asegura 5 mil 339 armas y 67 toneladas de droga; hay más de seis mil detenidos

Boletos para el Mundial 2026 tendrán un rango de precio entre 60 y seis mil 730 dólares; ya hay fecha para el inicio de venta

Boletos para el Mundial 2026 tendrán un rango de precio entre 60 y seis mil 730 dólares; ya hay fecha para el inicio de venta

Pensiones de ministros en el retiro costarán al año 27.2 mdp

Pensiones de ministros en el retiro costarán al año 27.2 mdp

Presentan café Bienestar; es producido por pequeños productores cafetaleros

Presentan café Bienestar; es producido por pequeños productores cafetaleros

Cuatro de los plaguicidas prohibidos por el Gobierno de México provocan cáncer; también dejan huella tóxica en ecosistemas

Cuatro de los plaguicidas prohibidos por el Gobierno de México provocan cáncer; también dejan huella tóxica en ecosistemas

Exdiputada Clemente se lanza contra morenista Camila Martínez; IMSS para taxis de apps sólo es para recaudar más impuestos, reclama

Exdiputada Clemente se lanza contra morenista Camila Martínez; IMSS para taxis de apps sólo es para recaudar más impuestos, reclama

Asesinan al subsecretario de Política Social de Secretaría del Bienestar de Guerrero; fue baleado en carretera Chilpancingo-Tlapa

Asesinan al subsecretario de Política Social de Secretaría del Bienestar de Guerrero; fue baleado en carretera Chilpancingo-Tlapa

Atacan con ponchallantas la camioneta blindada del Secretario de Seguridad Pública de Culiacán; no hubo lesionados

Atacan con ponchallantas la camioneta blindada del Secretario de Seguridad Pública de Culiacán; no hubo lesionados

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

Washington. Un grupo de víctimas del fallecido delincuente sexual pidieron este miércoles "transparencia" al Congreso de Estados Unidos y señalaron que están evaluando compilar su propia lista de abusadores si no se divulga toda la información relacionada con el caso.

La Cámara de Representantes dio a conocer ayer más de 33 mil páginas de documentos del caso, pero la "mayoría" de ellos o estaban censurados o ya habían sido hechos públicos en el pasado, señalaron los legisladores Ro Khanna y Thomas Massie en una rueda de prensa junto a las víctimas.

"Hay algo podrido en Washington", dijo Khanna, demócrata de la Cámara de Representantes, "menos de un 1% de los documentos (relacionados con Epstein) se han publicado".

Lee también

El legislador está liderando una iniciativa para forzar una votación que pida al Departamento de Justicia publicar más material y, hasta ahora, aseguró, solo le hacen falta dos firmas más.

"Los sobrevivientes de Epstein hemos estado hablando de crear nuestra propia lista. Conocemos los nombres. Muchos de nosotros fuimos víctimas de abusos por parte de ellos", declaró Lisa Phillips.

Jeffrey Epstein durante su comparecencia ante un tribunal en West Palm Beach, Florida, en 2008. Foto: AP
Jeffrey Epstein durante su comparecencia ante un tribunal en West Palm Beach, Florida, en 2008. Foto: AP

"De los sobrevivientes para los sobrevivientes"

"Ahora, juntos como sobrevivientes, recopilaremos de forma confidencial los nombres que todos conocemos y que formaban parte habitualmente del mundo de Epstein. Y lo harán los sobrevivientes y para los sobrevivientes. Nadie más está involucrado", añadió.

Haley Robson, otra de las víctimas, criticó que el presidente estadounidense, , llamara el caso de los archivos Epstein, como se llama a la supuesta lista de figuras involucradas en los abusos, una "farsa demócrata".

"Señor presidente. Soy republicana registrada. No es que eso importe, porque esto no es política. Sin embargo, le invito cordialmente al Capitolio para que nos reunamos en persona y pueda comprender que esto no es un engaño. Somos seres humanos reales. Este es un trauma real".

Lee también

Pidió a Trump y al resto del mundo que humanicen a las sobrevivientes.

"Estas mujeres son reales. ... Me gustaría que Donald J. Trump y todas las personas de Estados Unidos y del mundo nos humanizaran, nos vieran tal y como somos y escucharan lo que tenemos que decir. No es ningún engaño. El abuso fue real", afirmó.

Sin embargo, pocos minutos después, Trump volvió a calificar de "farsa" todo el caso.

"Esto es un engaño demócrata que nunca termina", dijo el mandatario desde el Despacho Oval. "Hemos entregado miles de páginas de archivos, y sé que, hagamos lo que hagamos, esto va a seguir y seguir".

Lee también

Ella es Ghislaine Maxwell, la exnovia de Jeffrey Epstein señalada en el escándalo de tráfico sexual. Foto: Agencias
Ella es Ghislaine Maxwell, la exnovia de Jeffrey Epstein señalada en el escándalo de tráfico sexual. Foto: Agencias

Critican trato a Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein

Ro Khana acusó que "la élite de Washington le está pidiendo al público que crea algo que no es creíble: que dos personas generaron cientos de víctimas, que actuaron solas y que el Departamento de Justicia no tiene idea de quién más pudo estar involucrado", indicó el legislador, luego de que el gobierno de Trump, tras meses de atizar la teoría de que había una lista de clientes de Epstein, determinó que no había tal.

A su vez, criticó al comité de supervisión del Congreso, que ha estado liderado la pesquisa sobre el caso Epstein, asegurando que están dejando que el Departamento de Justicia "filtre toda la información que entrega".

Las víctimas del financista, que falleció por suicidio en una cárcel de Manhattan en 2019, cuando esperaba ser enjuiciado tráfico sexual de menores, criticaron también el acercamiento que el gobierno de Trump ha tenido con , su pareja y cómplice, quien está condenada a 20 años de prisión.

Maxwell fue trasladada desde una prisión de máxima seguridad en Florida a una cárcel en Texas de mínima seguridad, después de haberse reunido con el vicefiscal general de Estados Unidos.

La cómplice de Epstein, acusada de reclutar a las víctimas, también pidió al Supremo de Estados Unidos que revise su condena y al presidente Trump que le conceda un perdón presidencial.

Trump fue amigo de Epstein durante los años 80 y 90 y el vínculo entre ambos ha sido puesto en tela de juicio en los últimos meses, después de que varios reportes en el diario The Wall Street Journal revelaran que eran más cercanos de lo que el presidente ha reconocido.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Tienes membresía de Costco Podrás entrar una hora antes que todos los demás. Foto: Costco / Adobe

¿Tienes esta membresía de Costco? Podrás entrar una hora antes que todos los demás

Beca 2025: cómo obtener $20,000 pesos si tu promedio escolar es de 8.0 o más. Foto: Adobe

Beca 2025: cómo obtener $20,000 pesos si tu promedio escolar es de 8.0 o más

Guadalajara. Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en septiembre de 2025, ¿hasta cuándo me darán cita?

Visa americana/ iStock/ sasimoto/PeopleImages

Entra en vigor importante CAMBIO en el trámite de renovación de visa americana

Atlanta. Foto: Pixabay

¿Vas al Mundial 2026? Las mejores atracciones de Atlanta para disfrutar en tu viaje