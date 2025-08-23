En los cientos de páginas de transcripciones de entrevistas del Departamento de Justicia a Ghislaine Maxwell, la exnovia del financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein habló con elogios del presidente Donald Trump, lo llamó un "caballero en todos los aspectos" y lo describió como "amigable" con Epstein.

Tanto los partidarios de Trump como sus oponentes demócratas han exigido que se hagan públicos los documentos del caso. En las transcripciones publicadas el viernes, Maxwell también detalla lo que sabía sobre las interacciones de Epstein con otros hombres de alto perfil, como el expresidente Bill Clinton, el actual secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y el príncipe Andrew, de Gran Bretaña, afirmando que nunca observó un comportamiento inapropiado en ninguno de ellos.

A continuación se presentan las conclusiones clave:

¿Qué documentos de la entrevista a Ghislaine Maxwell publicó el gobierno?

Las transcripciones provienen de entrevistas que el fiscal general adjunto Todd Blanche mantuvo con Maxwell el mes pasado. La entrevista se produjo mientras la administración Trump se esforzaba por mostrarse transparente ante la reacción negativa, incluso de algunos de sus más fieles partidarios, por la supuesta promesa incumplida de divulgar más información sobre el caso de Epstein.

Trump ha enfrentado preguntas sobre su antigua amistad con Epstein y su administración ha soportado un escrutinio continuo sobre su manejo de la evidencia del caso de tráfico sexual.

La ira alcanzó su punto máximo cuando la fiscal general Pam Bondi dijo el mes pasado que Epstein no dejó una “lista de clientes”, después de haber sugerido anteriormente que estaba en su escritorio, y dijo que no se divulgaría ninguna otra evidencia.

Posteriormente, Blanche entrevistó a Maxwell, quien se encontraba encarcelado, en un tribunal de Florida.

¿Qué dijo Ghislaine Maxwell sobre Trump?

Las transcripciones muestran que Maxwell negó repetidamente, bajo el interrogatorio de Blanche, haber observado a Trump participar en cualquier forma de comportamiento sexual.

Maxwell recordó haber sabido de Trump y posiblemente haberlo conocido por primera vez en 1990, cuando su padre, el magnate de la prensa, Robert Maxwell, era el propietario del New York Daily News.

“Es posible que haya conocido a Donald Trump en ese momento, porque mi padre era amigo suyo y le tenía mucho cariño”, dijo Maxwell, según la transcripción, añadiendo que su difunto padre sentía cariño por Ivana, la entonces esposa de Trump, “porque ella también era de Checoslovaquia, de donde era mi padre”.

“En lo que a mí respecta, el presidente Trump siempre fue muy cordial y amable conmigo”, dijo Maxwell. “Admiro su extraordinario logro al convertirse en presidente. Y lo aprecio, y siempre lo he amado. Así que esa es la esencia de toda mi relación con él”.

Maxwell le dijo a Blanche que no sabía cómo se conocieron Epstein y Trump ni cómo se hicieron amigos.

“Ciertamente los vi juntos y recuerdo las pocas veces que los vi juntos, pero eran amigables”, dijo. “O sea, parecían amigables”.

Maxwell dijo que recordaba haber visto a Epstein y a Trump sólo en situaciones sociales, no en privado. Cuando Blanche le preguntó si alguna vez vio a Trump recibiendo un masaje, respondió: "Nunca".

“De hecho, nunca vi al presidente en ningún tipo de masaje”, dijo Maxwell. “Nunca lo vi en un ambiente inapropiado, de ninguna manera. El presidente nunca se comportó de forma inapropiada con nadie. Cuando estuve con él, fue un caballero en todos los sentidos”.

Cuando Maxwell vio a Trump por última vez

Maxwell calculó que no había visto a Trump desde mediados de la década de 2000, de nuevo en un entorno social. Al preguntársele si alguna vez había oído a Epstein o a alguien más decir que Trump "había hecho algo inapropiado con masajistas" o con alguien de su entorno, Maxwell respondió: "Absolutamente nunca, en ningún contexto".

Maxwell dijo que ella y Epstein solían ir al club Mar-a-Lago de Trump, a menudo por separado, aunque no especificó cuándo. Dijo que le encantaba ir ahí y que Epstein tal vez fuera él mismo al spa. Yo, sin duda.

Maxwell dijo que RFK Jr. y Epstein eran amigos

Al ser interrogado sobre qué hombres poderosos eran amigos de Epstein, Maxwell le contó a Blanche que Epstein sí conocía a Robert Kennedy Jr., quien dirige el Departamento de Salud y Servicios Humanos bajo la presidencia de Trump. Maxwell contó que fueron juntos a un viaje de "cacería de huesos de dinosaurio en las Dakotas" a principios de los 90.

Cuando Blanche le preguntó si recordaba algún comportamiento inapropiado que involucrara a Kennedy durante el viaje, Maxwell respondió: "Nunca vi nada inapropiado con el Sr. Kennedy".

Lo que dijo sobre Epstein y el príncipe Andrew

Maxwell elogió al príncipe Andrew de Gran Bretaña y descartó como "tonterías" la afirmación de la difunta Virginia Giuffre de que le pagaron para tener una relación con Andrés y que él tuvo relaciones sexuales con ella en su casa londinense. Negó haber presentado a Epstein al príncipe Andrés, utilizando un modismo británico para describir cómo sentía que no tendrían nada en común.

"No podía imaginarlos siendo amigos. Dos personas tan iguales jamás... De verdad, no hay nada que los conecte", le dijo a Blanche.

Maxwell cuestionó los detalles de la afirmación de Giuffre, diciéndole a Blanche que ni siquiera estaba en Londres cuando ocurrió el supuesto encuentro sexual. En realidad, afirmó, estaba en el campo celebrando el 80.º cumpleaños de su madre.

Maxwell dijo que su casa es tan pequeña (unos 83.6 metros cuadrados) con espacios reducidos, que habría sido físicamente imposible tener relaciones sexuales en el baño, como afirmó Giuffre.

Giuffre se convirtió en defensora de las sobrevivientes de la trata de personas tras convertirse en una figura central en la prolongada caída de Epstein. El príncipe llegó a un acuerdo con Giuffre en 2022 por una suma no revelada, acordando hacer una "donación sustancial" a su organización de sobrevivientes.

Maxwell habló sobre otros hombres de alto perfil

Cuando se le preguntó sobre los viajes que hizo con hombres de alto perfil, Maxwell dijo que era difícil recordar los detalles, ya que se volvían "borrosos".

“Y después de un tiempo, ya saben, en el increíble trabajo que tienen, todos ustedes, cuando están tan presionados y pasan tanto tiempo con personas extraordinarias como el presidente Trump, se les difumina la visión”, dijo. “Simplemente pasa”.

Blanche presionó a Maxwell sobre si conocía a ciertos nombres de renombre, como Elon Musk y el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Maxwell dijo que conoció a Musk alrededor de 2010 o 2011 durante un evento para el cofundador de Google al que Epstein no asistió, y que luego volvió a verlo en los Oscar.

Maxwell le dijo a Blanche que era amiga de Kerry, la exesposa de Cuomo, pero que solo lo había visto unas cuantas veces y que no creía que Cuomo conociera a Epstein. Maxwell afirmó no recordar que ninguno de los dos hubiera volado en el avión de Epstein ni que hubiera visitado sus casas.

La entrevista de Maxwell no sólo fue útil para Trump, sino también para otro ex ocupante de la Casa Blanca con vínculos con Epstein: el ex presidente Bill Clinton.

Maxwell le dijo a Blanche que Clinton inicialmente era su amigo, no de Epstein, y que ella nunca lo vio recibir un masaje (ni creía que lo hubiera hecho alguna vez).

Las únicas veces que estuvieron juntos, dijo, fueron las dos docenas de veces que viajaron en el avión de Epstein.

"Esa habría sido la única vez que creo que el presidente Clinton podría haber recibido un masaje", dijo Maxwell. "Y no lo recibió, porque yo estaba ahí".

