Ataques militares al narco en "países amigos" no son necesarios, dice Rubio; anuncia casi 20 mdd en ayuda para Ecuador

Sheinbaum: No está en la agenda una reunión pronto con Trump; llama ridículo a “Alito” por ir a EU a denunciar “narcodictadura”

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo

Historia de Armani, la influyente firma en la industria de la moda; en esto calculan el valor actual de la empresa

Seguridad y nearshoring dominan la conversación

El Tren de Aragua, con presencia en 11 entidades en México

Elecciones 2027, oportunidad para revertir mayoría de Morena; Alessandra Rojo analiza el papel de la oposición en Con los de Casa

Nueva Suprema Corte revela sueldos de ministros entrantes; Lenia Batres, la que menos salario percibe

Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma

Secretaría de Cultura y Protección Civil convocan a contar vivencias del sismo de 1985; testimonios se recibirán hasta el 5 de septiembre

Lluvias del miércoles en CDMX dejan 51 encharcamientos; reportan caída de árboles y postes durante la madrugada

París. El presidente de Francia, , anunció que 26 países de la Coalición de Voluntarios se comprometieron a desplegar tropas en o a "estar presentes en tierra, por mar o en el aire" para aportar garantías de seguridad a Kiev.

En una comparecencia ante la prensa al término de una reunión de este grupo de 35 aliados de Ucrania en París junto al presidente ucraniano, , Macron insistió en que esa fuerza de reaseguro no pretende enfrascarse en ninguna con Rusia, sino "garantizar la paz y aportar muy claramente una señal".

El objetivo de esas fuerzas, que no estarían en la primera línea de frente, es "prevenir cualquier nueva gran agresión" e implicar a esos 26 países "en la seguridad duradera de ".

"Veintiséis países han acordado proporcionar a Ucrania. Creo que hoy, por primera vez en mucho tiempo, se trata del primer paso concreto, tan serio", declaró Zelensky.

Sin entrar en detalles, Macron señaló que los miembros de la Coalición de Voluntarios han confirmado "lo que estaban dispuestos a hacer, cada uno en su función, complementándose mutuamente".

"Ahora, continuaremos este trabajo. En los próximos días, lo concretaremos con Estados Unidos para obtener detalles sobre el apoyo que brindan, desde la supervisión hasta el y todas estas líneas de seguridad. Y después, tendremos que formalizar textos políticos, es decir, preparar un acuerdo de paz duradero y, sin duda, un acuerdo multilateral o una serie de acuerdos bilaterales de apoyo", dijo el presidente francés.

Señaló, además, que los compromisos alcanzados en "van mucho más allá" de los acuerdos de solidaridad y apoyo firmados con Ucrania hasta la fecha.

"La ventaja de lo que estamos haciendo aquí es que va mucho más allá. Se trata de un plan militar que detalla las contribuciones que estamos dispuestos a hacer al y a nuestras fuerzas de reaseguro. Esto ya es una formalización operativa. Ahora vamos a trabajar en la formalización legal y política que se coordinará con un tratado de paz duradero", recalcó.

EU quiere ayudar a garantizar la seguridad de Ucrania, afirma Macron

El presidente francés aseguró además que " ha sido muy claro: quiere participar en el esfuerzo de garantizar la seguridad".

"No revelaré los detalles de las fuerzas de reaseguro para no exponer nuestros planes. Esta es nuestra línea de defensa y la de Ucrania. No revelaremos nuestros planes a la Rusia de Putin. Nuestro Estado Mayor Conjunto los tiene y está listo. Esto aplica a los 26 países contribuyentes", expuso en la rueda de prensa.

A preguntas concretas sobre Italia, Polonia y Alemania, respondió que se encuentran entre los 26 países que participarán en las garantías de seguridad, con contribuciones que abarcan desde la reconstrucción del ejército ucraniano hasta el despliegue de , navales y aéreas, o la provisión de bases.

"Cada uno tiene sus propias maneras de contribuir: algunos enviando tropas al territorio, otros poniendo a disposición sus bases de la . No quiero entrar en detalles, pero los tres países contribuyen de forma importante a estas garantías de seguridad", señaló el presidente francés.

Advierten sanciones a Rusia

Macron advirtió que "si Rusia continúa negándose a entablarconcretas" adoptarán "nuevas sanciones junto con Estados Unidos" y darán "respuestas claras a esta negativa a avanzar".

"El problema es Moscú y su guerra de agresión", declaró el presidente francés, ya que "al exigir, como condición previa para cualquier diálogo de paz, la retirada del ejército ucraniano de un territorio aproximadamente equivalente al que le ha costado a aproximadamente 250 mil muertos y un millón de soldados fuera de combate, Moscú está formulando una idea inmoral, ilegal e imposible".

Y añadió: "Desconocemos el balance exacto de esta , pero sabemos que Rusia ha perdido más de un millón de soldados, entre muertos y heridos, en su plan de conquistar menos del 1% del territorio ucraniano desde noviembre de 2022".

