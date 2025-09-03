Más Información
El presidente de ucraniano Volodimir Zelensky, junto a otros dirigentes europeos, hablará el jueves por teléfono con el presidente Donald Trump, al cierre de una cumbre en París centrada en las garantías de seguridad que se ofrecerían a Ucrania en caso de que se logre la paz con Rusia.
La cumbre arrancará a las 08H30 GMT, con varios líderes presentes en París, como Zelensky, y otros por videoconferencia.
A las 12H00 GMT los dirigentes mantendrán una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, y una hora después darán una conferencia de prensa en el Palacio del Elíseo.
A mediados de agosto, el presidente Donald Trump mencionó la concesión de garantías de seguridad estadounidenses a Ucrania, sin entrar en detalles.
Trump también ha intentado, por ahora sin éxito, organizar una cumbre entre el presidente ruso Vladimir Putin y Zelensky, tras desplegar la alfombra roja al líder del Kremlin el 15 de agosto en Alaska, para poner fin a la guerra que ya dura tres años y medio.
"Voy a conversar con él en breve": Trump
En tanto, en Estados Unidos, una alta fuente de la Casa Blanca dijo que el mandatario republicano hablará el jueves con su homólogo ucraniano.
"Voy a conversar con él en breve y averiguaré con certeza qué vamos a hacer", señaló a su vez Trump a periodistas en el Despacho Oval, cuando recibió al presidente polaco, Karol Nawrocki.
Una fuente de la Casa Blanca precisó más tarde a la AFP que "hablarán mañana".
Trump insinuó nuevas sanciones a Rusia si no logra alcanzar un acuerdo de paz sobre Ucrania.
"Sea cual sea su decisión, estaremos contentos o descontentos. Y si estamos descontentos, ocurrirán cosas", dijo Trump a los periodistas.
Trump reaccionó así mientras en Beijing se llevaba a cabo un gran desfile militar organizado por el presidente chino Xi Jinping, con la asistencia de Putin y Kim Jong Un, de Corea del Norte.
ss/mcc