Mérida, Yucatán.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) rescataron a siete niños y niñas de entre 11 años y seis meses de edad, que estaban solos en una vivienda al poniente de Mérida.

La situación de los infantes se deriva de un conflicto familiar que en esta ocasión dio pie a que la madre los reportara como desaparecidos y acusara de la sustracción al padre de éstos.

La mujer, originaria de Alaska, Estados Unidos, al igual que su pareja sentimental, denunció ante el Ministerio Público que ambos discutieron y que éste la agredió físicamente, por lo cual solicitó a esa autoridad una medida de protección.

Narró que ese día, tras la diligencia, retornó a su domicilio en el puerto de Chelem, Progreso, pero sus hijos ya no estaban y al día siguiente supo que podrían encontrarse en un hotel al norte de Mérida, pero en dicho lugar le negaron información.

FGE Y SSP rescatan a 7 menores de edad reportados como desaparecidos. Foto: Especial.

Ante ello pidió auxilio a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado.

Las investigaciones y reportes ciudadanos ubicaron a los menores en una vivienda del fraccionamiento Residencial Solana.

Al predio acudieron, además de oficiales del Sector Poniente, elementos de la Unidad Especializada para la Prevención de la Violencia Familiar y de Género (UNIPREV), paramédicos y de la Policía Estatal de Investigación (PEI).

Los infantes fueron trasladados al edificio de la SSP a fin de reunirlos con su progenitora y de dar curso a los procedimientos legales ante las autoridades competentes.

