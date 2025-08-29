Más Información

Corte de apelaciones complica las ambiciones de Trump; declara inconstitucionales aranceles, pero los deja vigentes

Rinde protesta Laura Itzel Castillo como nueva presidenta del Senado; Noroña se despide del cargo

Lamentos, quejas y videos en el Senado; continúan acusaciones entre Noroña, "Alito" y sus bancadas

Ted Cruz envía mensaje a Sheinbaum tras rechazo a solicitudes de EU; "México debería aceptar nuestra oferta como amigos"

Barra Brava Exprés: Alcalde de Benito Juárez tiene la intención de clausurar, otra vez, el estadio de la Ciudad de los Deportes

Guía de eventos del 1 de septiembre en México; primer informe de Sheinbaum, nuevo Poder Judicial y cambios en el Congreso

Mérida, Yucatán.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de entre 11 años y seis meses de edad, que estaban solos en una vivienda al poniente de Mérida.

La situación de los infantes se deriva de un que en esta ocasión dio pie a que la madre los reportara como desaparecidos y acusara de la sustracción al padre de éstos.

La mujer, originaria de Alaska, Estados Unidos, al igual que su pareja sentimental, denunció ante el Ministerio Público que ambos discutieron y que éste la agredió físicamente, por lo cual solicitó a esa autoridad una medida de protección.

Narró que ese día, tras la diligencia, retornó a su domicilio en el puerto de Chelem, Progreso, pero sus hijos ya no estaban y al día siguiente supo que podrían encontrarse en un hotel al norte de Mérida, pero en dicho lugar le negaron información.

FGE Y SSP rescatan a 7 menores de edad reportados como desaparecidos. Foto: Especial.
FGE Y SSP rescatan a 7 menores de edad reportados como desaparecidos. Foto: Especial.

Ante ello pidió auxilio a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado.

Las investigaciones y reportes ciudadanos ubicaron a los menores en una vivienda del fraccionamiento Residencial Solana.

Al predio acudieron, además de oficiales del Sector Poniente, elementos de la Unidad Especializada para la Prevención de la Violencia Familiar y de Género (UNIPREV), paramédicos y de la Policía Estatal de Investigación (PEI).

Los infantes fueron trasladados al edificio de la SSP a fin de reunirlos con su progenitora y de dar curso a los procedimientos legales ante las autoridades competentes.

