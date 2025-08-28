Más Información
Alito Moreno solicita a Segob ser integrado al mecanismo de protección tras agresión a Noroña; acusa amenazas y persecución
“Saludos a La Barredora”, le gritan a Adán Augusto en paseo por la CDMX; acude a reunión plenaria de Morena
Legionarios de Cristo se pronuncian por documental de Marcial Maciel; usaron imágenes sin autorización y han generado descontento, acusan
Muere bebé abandonada en baños afuera del Metro UAM-I; IMSS Bienestar informa que la pequeña presentó varias complicaciones
NFL: Los Cowboys enviaron a Micah Parsons a Green Bay; el defensivo firmó un contrato histórico con los Packers
Monterrey, Nuevo León. - Tres niñas y un adulto murieron en un choque entre un vehículo y un camión de transporte de personal, en el municipio de Ciénega de Flores, en Nuevo León.
El accidente se reportó sobre la carretera Salinas Victoria-Ciénega de Flores, a la altura de la colonia Héroes de Monterrey, al norte del estado.
Protección Civil de Nuevo León confirmó que en el siniestro fallecieron tres menores femeninas y un adulto, además de dos personas lesionadas.
Lee también Gobernadora de Guanajuato presenta avances de su administración; destaca disminución de homicidios
Las menores fueron identificadas como Alexa Moreno Salas de 5 años, Alison Carrera de 10 e Isabela Victoria Moreno, de quien no se especificó la edad.
En el lugar murió otra joven identificada como Leyda Francisca de 23 años y otra persona sin identificar.
Trascendió que el vehículo particular se le habría atravesado al transporte de personal, provocando la volcadura de la unidad.
Lee también Fuerzas federales rescatan a mujer plagiada en Sinaloa; en otros operativos, aseguran armas y sustancias para elaborar explosivos
Al sitio arribaron paramédicos y rescatistas de Protección Civil del Estado, Salinas Victoria, Ciénega de Flores, además de la Fuerza Civil.
Peritos de la Fiscalía Estatal ya realizan las indagatorias de ley.
Detienen a policía vial de Oaxaca imputado por la masacre en Nochixtlán del 19 de junio de 2016; habría disparado contra civiles
aov/cr