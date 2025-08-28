Más Información

Monterrey, Nuevo León. - Tres niñas y un adulto murieron en un entre un vehículo y un camión de transporte de personal, en el municipio de Ciénega de Flores, en Nuevo León.

El accidente se reportó sobre la carretera Salinas Victoria-Ciénega de Flores, a la altura de la colonia Héroes de Monterrey, al norte del estado.

Protección Civil de Nuevo León confirmó que en el siniestro fallecieron tres menores femeninas y un adulto, además de dos personas lesionadas.

Uno de los autos salió de la vialidad luego del impacto (28/08/2025). Foto: Especial
Uno de los autos salió de la vialidad luego del impacto (28/08/2025). Foto: Especial

Las menores fueron identificadas como Alexa Moreno Salas de 5 años, Alison Carrera de 10 e Isabela Victoria Moreno, de quien no se especificó la edad.

En el lugar identificada como Leyda Francisca de 23 años y otra persona sin identificar.

Trascendió que el vehículo particular se le habría atravesado al transporte de personal, provocando la volcadura de la unidad.

Elementos de seguridad llegaron a al área del incidente (28/08/2025). Foto: Especial
Elementos de seguridad llegaron a al área del incidente (28/08/2025). Foto: Especial

Al sitio arribaron y rescatistas de Protección Civil del Estado, Salinas Victoria, Ciénega de Flores, además de la Fuerza Civil.

Peritos de la Fiscalía Estatal ya realizan las indagatorias de ley.

