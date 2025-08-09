Más Información
Ecatepec, Mex.- Paramédicos de protección civil y bomberos rescataron a un bebé del sexo masculino que fue abandonado en la vía pública.
De acuerdo al gobierno municipal de Ecatepec, el bebé tiene aproximadamente 3 meses de nacido y fue localizado en la colonia Santo Tomás Chiconautla.
El equipo de Protección Civil municipal de Ecatepec fue alertado por elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del C7i, llegando a la Avenida Nacional.
Tras revisar al menor, informaron que este no presentaba lesiones y además se encontraba con signos vitales estables, para posteriormente llevarlo al hospital Las Américas, para recibir atención pediátrica.
El bebé vestía con un conjunto de pantalón y playera amarillos, camiseta, un pañal y calcetines.
