Ecatepec, Mex.- Paramédicos de protección civil y bomberos rescataron a un bebé del sexo masculino que fue abandonado en la .

De acuerdo al gobierno municipal de , el bebé tiene aproximadamente y fue localizado en la colonia Santo Tomás Chiconautla.

El equipo de Protección Civil municipal de Ecatepec fue alertado por elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del C7i, llegando a la Avenida Nacional.

Tras revisar al menor, informaron que este no presentaba lesiones y además se encontraba con signos vitales estables, para posteriormente llevarlo al hospital Las Américas, para recibir atención pediátrica.

El bebé vestía con un conjunto de pantalón y playera amarillos, camiseta, un pañal y calcetines.

