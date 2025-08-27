Esta mañana se registró un choque entre dos vehículos particulares y una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en el cruce de avenida Rojo Gómez y avenida Hidalgo, en la colonia Barrio San Miguelen de la alcaldía Iztapalapa; tres policías y un civil resultaron lesionados en el percance.

Los uniformados se desplazaban a una emergencia con luces y sirenas encendidas, cuando se impactaron contra un vehículo en el mencionado cruce, y posteriormente chocaron contra un poste y otro coche, informó la SSC.

Personal de varios cuerpos de emergencias acudieron al lugar tras el reporte del percance automovilístico.

Lee también Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro

Ante la gravedad del choque, rescatistas del Heróico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México realizaron maniobras para rescatar a los oficiales y la otra persona atrapada en los vehículos.

Tras varios minutos en que los vulcanos se apoyaron de herramienta, lograron sacar con vida a las cuatro personas, confirmó el titular de Bomberos capitalinos, Juan Manuel Pérez Cova.

Los policías y el civil lesionado fueron llevados a hospitales para ser atendidos.

Lee también Liberan Gustavo Baz tras volcadura de tráiler; congestionamiento afectó Tlalnepantla por varias horas

Además, se presentó al conductor del tercer vehículo, un hombre de 67 años, ante un agente del Ministerio Público para que rindiera su declaración.

Por su parte, personal de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC se trasladó al lugar para comenzar una investigación por el incidente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL