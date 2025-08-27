Más Información

Tlalnepantla, Méx.- Fue liberada la vía Gustavo Baz, a la altura de Barrientos, luego de que un tráiler que transportaba impresoras se volcó la madrugada de este miércoles, lo que ocasionó un severo congestionamiento vehicular en

El percance ocurrió alrededor de las 5:00 horas, cuando el conductor perdió el control de la unidad pesada y quedó atravesada en los carriles centrales con dirección a Lago de Guadalupe, muy cerca del cruce con avenida López Portillo.

Elementos de la policía municipal, Protección Civil y Bomberos de Tlalnepantla llegaron al sitio para acordonar la zona y suspender la circulación hacia La Quebrada.

En una acción coordinada entre las autoridades, fue trasladada la carga y el tráiler fue retirado, dejando libre la vialidad.

El chofer resultó lesionado y posteriormente fue presentado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

La volcadura mantuvo varados a cientos de ; en el transcurso de la mañana, se restableció la circulación en la zona.

