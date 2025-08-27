Tlalnepantla, Méx.- Fue liberada la vía Gustavo Baz, a la altura de Barrientos, luego de que un tráiler que transportaba impresoras se volcó la madrugada de este miércoles, lo que ocasionó un severo congestionamiento vehicular en Tlalnepantla.

Lee también: Mantenimiento de presa El Ángulo cuesta 50 mdp al año, urge construcción del colector Quetzal

El percance ocurrió alrededor de las 5:00 horas, cuando el conductor perdió el control de la unidad pesada y quedó atravesada en los carriles centrales con dirección a Lago de Guadalupe, muy cerca del cruce con avenida López Portillo.

Elementos de la policía municipal, Protección Civil y Bomberos de Tlalnepantla llegaron al sitio para acordonar la zona y suspender la circulación hacia La Quebrada.

Lee también: Edomex: Anuncian ampliación de 3.5 km de la Línea 3 del Mexibús

En una acción coordinada entre las autoridades, fue trasladada la carga y el tráiler fue retirado, dejando libre la vialidad.

El chofer resultó lesionado y posteriormente fue presentado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

La volcadura mantuvo varados a cientos de automovilistas; en el transcurso de la mañana, se restableció la circulación en la zona.

LL