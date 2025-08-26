Más Información

Aguascalientes, Ags.- Un fue penal por su probable participación en los delitos de homicidio doloso agravado y lesiones dolosas calificadas con premeditación, ventaja, alevosía y brutal ferocidad, registrados la noche del 11 de agosto de 2025, en una casa del fraccionamiento Villa Montaña, de esta ciudad.

El menor de edad JJOG presuntamente irrumpió en una vivienda de la , en compañía de otros sujetos, en donde sometieron a dos personas, atándolas de pies y manos, para posteriormente agredirlas con objetos cortantes y punzocortantes.

Por esos hechos murió Daniel Medina, de 25 años aproximadamente, y otro joven de nombre Rafael resultó con lesiones que ponen en peligro su vida.

En las indagatorias, la agencia del Ministerio Público Especializada en Justicia para Adolescentes acopió datos de prueba que un juez especializado consideró suficientes para establecer la conducta de JJOG en el hecho que la ley señala como delito.

El juzgador impuso al menor de edad la medida cautelar de internamiento preventivo, a fin de garantizar el desarrollo del proceso y la seguridad de las partes involucradas.

El órgano jurisdiccional estableció un plazo de 1 mes y 22 días para la conclusión de la investigación complementaria, en la que la representación social continuará con las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la sanción privativa de libertad (internamiento) para adolescentes, de probarse su culpabilidad, podrá ser de hasta cinco años en los casos de homicidio calificado, y la duración máxima para la persona de catorce años cumplidos y menos de dieciséis, será de tres años.

