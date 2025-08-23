TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Un juez vinculó a proceso a Jovana N, o Jovana Karina N, como presunta responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa, en agravio de Ximena N, por hechos cometidos el 14 de este mes en un barrio de la zona céntrica de Tuxtla Gutiérrez.

La Fiscalía General del Estado informó que el juez de control tribunal de enjuiciamiento de la región uno El Amate, dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de investigación complementaria de un mes.

Con esas acciones legales, la Fiscalía General del Estado aseguró que refrenda su compromiso de tutelar los derechos humanos de las mujeres, esclarecer los hechos denunciados de violencia contra el sexo femenino, además de que esa institución ministerial garantiza que no hay ni habrá impunidad.

Jovana Karina N fue ingresada al centro penitenciario El Amate y presentada ante la autoridad judicial que determinó su situación jurídica.

Intensas lluvias provocan la muerte de dos mujeres en Querétaro; presuntamente fueron arrastradas por la corriente

La defensa jurídica de la imputada había solicitado la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que se realizará la próxima audiencia judicial.

Ximena "N", una joven profesionista fue atropellada hace 10 días por Jovana Karina "N" en una calle aledaña al parque de La Marimba, en el barrio de Guadalupe, zona centro de Tuxtla Gutiérrez

En redes sociales se publicó que Ximena "N" quedó gravemente herida después de que Jovana Karina la atropelló de manera intencional con una camioneta

La agresora, se dijo, esperaba a la joven en las proximidades del sitio de los hechos. Cuando vio a Ximena aceleró la camioneta BMW, la arrolló y la impactó .

Testigos y amigos dijeron que el percance no fue un accidente, sino un acto deliberado, con dolo y alevosía. La agresora ya había sido denunciada por amenazas ante la Fiscalía Metropolitana, precisaron.

Familiares de Ximena han pedido a las autoridades de procuración y administración de justicia, y al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que se garantice un proceso legal, transparente y justo de acuerdo con el delito de tentativa de feminicidio.

