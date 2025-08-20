Más Información

Tlalnepantla, Méx.- La defensa de Alejandro “N”, conocido como , su socio Othón “N”, su hijo Germán “N” y su esposa Karla Alejandra “N” argumentó en audiencia de vinculación a proceso que la agresión ocurrida el 19 de julio en un de Atizapán de Zaragoza se trató de una riña, negando la tentativa de homicidio.

El juez de control desestimó este argumento y vinculó a proceso a los cuatro imputados por homicidio en grado de tentativa, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó pruebas de que actuaron en conjunto para privar de la vida a , instructor de pádel.

De acuerdo con la investigación, los agresores utilizaron una pala de pádel y radios de comunicación.

La víctima enfrentó una superioridad numérica, incluida la participación de personal de seguridad, lo que provocó lesiones con una recuperación mayor a 15 días.

El homicidio no se consumó debido a que un testigo grabó la agresión. Foto: Especial
El homicidio no se consumó debido a que un testigo grabó la agresión. Foto: Especial

El homicidio no se consumó debido a que un testigo grabó la agresión, lo que obligó a los imputados a detener la acción, expresó en sus argumentos la Fiscalía.

El juez consideró que existía riesgo de fuga y peligro para la víctima, por lo que dictó prisión preventiva.

Sin embargo, Alejandro “N” y Othón “N” tras exhibir un amparo federal. En tanto, su hijo Germán “N” y su esposa Karla Alejandra “N” permanecerán en prisión en el Penal de Barrientos mientras se realiza la investigación complementaria, la cual tiene un plazo de dos meses.

Los cuatro imputados fueron detenidos en el por la FGJEM, INTERPOL México, SSPC, CONASE, FGR y la Fiscalía de Quintana Roo. Fueron trasladados al Centro Penitenciario de Tlalnepantla con apoyo de la Marina y la Policía Municipal de Atizapán.

