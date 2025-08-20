También los fines de semana puedes tramitar la licencia de conducir permanente, aunque con cita previa.

Los interesados podrán acudir al Macromodulo Magdalena Mixhuca de las 09:00 a las 20:00 horas.

El acceso es por el Metro Ciudad Deportiva, acceso puerta 7 .

¿Cómo tramitar la licencia de conducir?

La licencia de conducir permanente en la Ciudad de México, puede ser tramitada por los conductores de vehículos particulares que ya cuentan con una licencia tipo A, así como por quienes la tramitan por primera vez, y en este último caso, primero deberán aprobar un examen teórico.

El permiso solo es para vehículos particulares y no incluye a las motocicletas.

El costo actualmente es de mil 500 pesos. Para generar cita la dirección es: https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/

En caso de ser un nuevo usuario, acreditar el examen y cumplir con la documentación requerida:

Comprobante de domicilio

Identificación oficial

Comprobante de pago

Cita impresa

En caso de tener antecedente de licencia tipo A expedida por la CDMX:

Comprobante de domicilio

Identificación oficial

Comprobante de pago

Cita impresa

