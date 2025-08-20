Tlalnepantla, Méx. - La juez de control otorgó dos meses para el cierre de la investigación complementaria contra Alejandro “N”, conocido como Lord Pádel; su socio Othón “N”; su esposa Karla Alejandra “N” y su hijo Germán “N”, procesados por homicidio calificado en grado de tentativa.

El plazo servirá para que las partes presenten pruebas y realicen diligencias en torno al caso.

Víctima sigue convaleciente

La víctima, el instructor de pádel Israel “N”, continúa convaleciente, sin poder trabajar y con temor por la liberación de dos de los señalados, informó su defensor jurídico, Alejandro Aceves.

Alejandro “N” y Othón “N” seguirán el proceso en libertad tras obtener un amparo federal contra la orden de aprehensión.

Su esposa Karla Alejandra “N” y su hijo, Germán “N”, permanecen en prisión preventiva justificada en el Penal de Barrientos, donde fueron ingresados el 17 de agosto.

Durante la audiencia, la defensa de los imputados intentó liberar a la esposa y al hijo mediante un amparo, pero el recurso fue desechado por considerarse un acto consumado.

El abogado Rafael Reyes Retana Valadez acusó que la resolución “no se apegó a la legalidad” y sostuvo que se trata de “un caso de justicia popular” generado por la presión en redes sociales.

Detenidos en Cancún

Los cuatro fueron detenidos el 15 de agosto en el Aeropuerto de Cancún, cuando regresaban de un viaje a Alemania, en cumplimiento de la orden de aprehensión por tentativa de homicidio.

Agresión en el Club Alfa Pádel

La agresión ocurrió el 19 de julio en el Club Alfa Pádel de Atizapán de Zaragoza, durante un campeonato en el que Alejandro “N” golpeó a su contrincante. Según la acusación, a la golpiza se sumaron presuntos elementos de seguridad privada, así como su socio, su esposa y su hijo.

