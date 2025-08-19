Lord Pádel y su socio buscan reparar el daño, afirma su abogado

Tlalnepantla, Méx. -Alejandro Germán “N”, conocido como Lord Pádel, y su socio Othón “N” buscan reparar el daño, aseguró su abogado Rafael Reyes Retana Valadez, al acudir a los Juzgados de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, donde se lleva a cabo la audiencia de vinculación a proceso.

El litigante explicó que ambos, quienes obtuvieron la libertad mediante un amparo contra una orden de aprehensión, “están animados a reparar el daño, luego de haber cometido la picardía de violar una suspensión de un juez federal”.

Reyes Retana advirtió que esta acción “está muy cerca de convertirse no solo en una responsabilidad oficial, sino en un delito”.

Lo anterior derivado a que Alejandro “N” y su socio Othón “N” fueron detenidos en el Aeropuerto de Cancún cuando regresaban de Frankfurt, Alemania, en compañía de su hijo Germán “N”y su esposa Karla Alejandra “N”, quienes se encuentran recluidos en el Penal de Barrientos.

Tanto Alejandro “N”, como Othón “N” presentaron un amparo contra orden de aprehensión emitido por un juez federal, para evitar ser detenidos.

Los cuatro son acusados de homicidio en grado de tentativa, luego de la agresión a Israel, instructor de pádel, durante una competición deportiva.

Respecto a este hecho, el abogado defensor de Alejandro “N”, comentó que pronto “saldrá la versión correcta de los hechos, más allá de los videos en redes sociales”.

Ni el más inocente se traga el argumento que fue porque eche mal una pelota, que pena. Ya saldrá la versión completa, la versión correcta, pero lo que sí creo es que de una u otra parte hubo un error, habrá que corregirlo y en todo caso habrá que resarcirlo, dijo.

Asimismo, informó que Karla Alejandra “N”, esposa de Alejandro “N”, intentó parar el problema, lo cual fue expuesto ante el juez.

"Testigos que ellos presentaron dicen que la señora no participó, que quien logró separarlos fue ella, diríamos bíblicamente a quien quieren que suelten a Jesucristo o a Barrabas”, expresó, al lamentar que la justicia ya no sea conforme a derecho sino una “justicia popular”, gracias a las redes sociales".

El abogado defensor Rafael Reyes Retana Valadez apuntó que se utilizarán todos los recursos legales disponibles para que se haga justicia. Sin embargo, indicó que se vislumbra se continúen las injusticias por “la cobardía de las autoridades, al obedecer a consignas y no a la ley”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL