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El coordinador del PT en el Senado, Alberto Anaya, anunció que votarán en lo general a favor del de la presidenta Sheinbaum, pero se separan del artículo 35 en materia de revocación de mandato.

Al fijar la postura de esa bancada, que es indispensable para aprobar el Plan B, apuntó: “Nuestro partido va a acompañar en lo general esta iniciativa de ley de modificación de la Constitución que hoy se presenta. Estaremos a favor”.

“También señalamos que nos separamos del contenido del dictamen dijo en lo que se refiere al”, que se refiere a la revocación de mandato en junio del 2027.

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Un poco antes, en su discurso, matizó. “Acompañamos a nuestra Presidenta en todo su trabajo y estaremos con ella firme hasta 2030, pero también le decimos que quienes pensaban que nuestra coalición podía tener algunas grietas y el inicio de una escisión, se equivocan”.

Dijo que la coalición que permitió que Claudia Sheinbaum llegará al poder está más firme que nunca en el 2027 y en el 2030.

“Necesitamos la unidad para enfrentar las amenazas externas e internas ante los síntomas de acoso”, agrego Alberto Anaya.

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aov/bmc

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