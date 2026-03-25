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PT va con el "Plan B", pero sin revocación de mandato; acompañamos a Sheinbaum y estaremos con ella hasta 2030: Alberto Anaya
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El coordinador del PT en el Senado, Alberto Anaya, anunció que votarán en lo general a favor del Plan B de la presidenta Sheinbaum, pero se separan del artículo 35 en materia de revocación de mandato.
Al fijar la postura de esa bancada, que es indispensable para aprobar el Plan B, apuntó: “Nuestro partido va a acompañar en lo general esta iniciativa de ley de modificación de la Constitución que hoy se presenta. Estaremos a favor”.
“También señalamos que nos separamos del contenido del dictamen dijo en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución”, que se refiere a la revocación de mandato en junio del 2027.
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Un poco antes, en su discurso, matizó. “Acompañamos a nuestra Presidenta en todo su trabajo y estaremos con ella firme hasta 2030, pero también le decimos que quienes pensaban que nuestra coalición podía tener algunas grietas y el inicio de una escisión, se equivocan”.
Dijo que la coalición que permitió que Claudia Sheinbaum llegará al poder está más firme que nunca en el 2027 y en el 2030.
“Necesitamos la unidad para enfrentar las amenazas externas e internas ante los síntomas de acoso”, agrego Alberto Anaya.
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aov/bmc
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