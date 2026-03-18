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La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, , turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, la iniciativa de reforma constitucional conocida como el en materia de austeridad y revocación de mandato.

Al iniciar la sesión ordinaria ordenó el turno de la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria, la cual incluye una reforma al artículo 115 constitucional. Su objetivo declarado es hacer más ligera la estructura municipal y poner un candado contra el en ese nivel de gobierno.

Se propone reducir a solo 15 los regidores en los más de 2,500 municipios del país.

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En el tema de la revocación de mandato, se modifica el artículo 35 constitucional para adelantar la consulta: La revocación de mandato se realizará el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028.

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