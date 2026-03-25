La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, visitó el Senado invitada por el senador de Morena Emmanuel Reyes Carmona, pero parte de la bancada morenista la recibió de manera hostil al corear “¡Morón!, ¡Morón!, ¡Morón!”, el apellido del senador Raúl Morón, rival político de su esposo asesinado Carlos Manzo.

La política michoacana ingresó al salón de sesiones acompañada del senador Reyes Carmona, quien desde tribuna le dio la bienvenida.

“Aprovecho para darle la más cordial de las bienvenidas a la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, la licenciada Grecia Quiroz que el día de hoy nos engalana con su presencia. Bienvenida seas querida presidenta, estás haciendo un extraordinario trabajo. Felicidades”, expresó.

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La presidenta municipal tomó un lugar para sentarse y escuchar la sesión y minutos después un grupo de una docena de senadores de Morena se acercaron al escaño de Raúl Morón para corear su apellido al tiempo que alzaban un puño. “¡Morón!, ¡Morón!, ¡Morón!”, se escuchó gritar a quienes confundieron el salón de sesiones con una arena electoral.

Al salir del salón, Grecia Quiroz, en entrevista de medios, restó importancia al episodio.

“Puede ser que haya sido por quererme incomodar, pero no vengo a verlo a él (Raúl Morón) ni me interesa nada que tenga que ver con él”, aseguró.

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No descartó que la actitud pudiera tener un trasfondo machista, aunque señaló que este tipo de comportamientos son “normales” en la forma de hacer política de algunos actores.

Entre los senadores que arroparon a Raúl Morón y fueron descorteses y groseros con la presidenta municipal invitada estaban don Fernández Noroña, Lucía Trasviña, Margarita Valdez, Jun Carlos Loera, Manuel Huerta, Guadalupe Chavira, Sosa, Armando Ayala y Karina Ruiz.

Estoy valorando buscar gubernatura de Michoacán: Grecia Quiroz

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, confirmó que valora la posibilidad de contender por la gubernatura de Michoacán en 2027,

La alcaldesa subrayó que, aunque no son tiempos electorales, al interior de su movimiento se analiza su futuro político.

“Estamos haciendo una valoración con el movimiento; no son tiempos electorales ni mucho menos. Hay muchos que ya están desesperados queriendo participar, pero hay que dejarle esa decisión a la gente”, expresó.

Quiroz dejó abierta la posibilidad de competir bajo una vía independiente, al señalar que, de tomar la decisión, sería “bajo el movimiento independiente del sombrero”.

En entrevista de medios, hizo énfasis en el apoyo institucional recibido por parte del gobierno federal, el cual -dijo- ha sido clave ante el contexto de violencia en la región.

“Ha habido respaldo para el municipio de Uruapan, ha habido respaldo hacia mi persona; mandaron seguridad, hay presencia del Ejército y de la Guardia Nacional. Yo agradezco este apoyo porque la realidad es que el municipio lo necesita”, afirmó.

Por otra parte, Grecia Quiroz reiteró su exigencia para que la Fiscalía no descarte la línea política en la investigación del asesinato de su esposo, al mencionar que existen antecedentes que apuntan hacia actores políticos. Sin hacer señalamientos directos, sostuvo que se trata de una línea que debe ser considerada.

“Yo jamás me atrevería a señalar de manera asertiva o confirmando algo; sin embargo, es una línea que he pedido que no se deje de lado, porque sabemos a quiénes les estorbaba”, puntualizó, al subrayar que su postura es firme en exigir claridad en el caso y evitar que se politice.

La alcaldesa de Uruapan fue invitada a participar en el evento de “100 mujeres líderes” que se realizó en el Senado de la República.

🗣️ "Estamos haciendo una valoración con el movimiento"



🔴 La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, indicó que evalúa la posibilidad de contender por la gubernatura de Michoacán en 2027.



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cdm/bmc