España enfrenta su primer caso de eutanasia por depresión con Noelia.

Noelia es una joven parapléjica de 25 años de Barcelona que solicitó la eutanasia para poner fin al dolor que sufre por una lesión medular no recuperable.

“Yo les he dicho cómo quiero que sea. Quiero morirme mona. Siempre he pensado que quiero morirme guapa. Me pondré el vestido más bonito que tenga y me maquillaré; [será] algo sencillo”, declaró a Antena 3.

Declaró que a sus familiares les ha invitado a despedirse, pero en el momento de su muerte quiere estar sola, reportó el medio español El País.

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En 2022, Noelia quedó parapléjica y postrada en una silla de ruedas tras un intento de suicidio.

Tras un recorrido judicial de año y medio, y con los todos los recursos agotados, los tribunales han avalado el derecho de Noelia a la eutanasia, que el Departamento de Salud ha fijado inicialmente para mañana, según explicó la joven en una entrevista televisiva.

🇪🇸 | En unas horas, Noelia recibirá la primera eutanasia por depresión en la historia de España.



En 2022, Noelia fue víctima de una violación múltiple en un centro tutelado. A raíz de este trauma, sufrió una depresión severa e intentó suicidarse lanzándose desde un quinto piso,… pic.twitter.com/zA6v1dWHLE — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 25, 2026

“Quiero irme ya y dejar de sufrir y punto. Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. ¿Y yo todo el dolor que he sufrido durante todos estos años?“, se preguntaba. “No tengo ganas de nada: ni de salir, ni de comer, ni de hacer nada. El dormir se me hace muy difícil y tengo dolor de espalda y de piernas”.

“Por fin lo he conseguido. A ver si ya puedo descansar porque no puedo más con esta familia, con los dolores, con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido”, dijo Noelia. “No quiero ser ejemplo de nadie, simplemente es mi vida y ya está”.

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Noelia fue víctima de una agresión sexual múltiple y el 4 de octubre de 2022 se arrojó desde un quinto piso para quitarse la vida. A raíz del impacto, sufrió una grave e irreversible lesión medular completa, una paraplejia que le impide moverse de cintura para abajo y le provoca fuertes dolores neuropáticos, consignó el medio El Mundo.

“Mi padre me vio caer y no pudo hacer nada”, declaró Noelia. "Pero después de todo lo que ha hecho, ya no me da pena"

🇪🇸 | La madre de Noelia llega al hospital para pasar la última noche con su hija antes de su eutanasia.



Y la televisión española está transmitiendo cada actualización del caso, siguiendo el proceso hasta su muerte.pic.twitter.com/11qq9PFSKI — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 25, 2026

Sobre su padre dijo que “no ha respetado mi decisión y nunca lo hará. Me quería poner a mi nombre la casa que ha comprado para poder seguir cobrando la pensión por hijo a cargo. Después de eso, no quiere poner la casa a mi nombre, ni pagar el entierro, ni va a ir a la eutanasia, ni al entierro, y dice que no quería saber nada más de mí. Que para él ya estaba muerta. Yo lo entiendo. Es padre y no quiere perder a una hija, pero no me hace caso. No me llama nunca, no me escribe nunca. Lo único que hace es traerme comida. ¿Para qué me quiere viva? ¿Para tenerme en un hospital?“.

En un comunicado, Abogados Cristianos recuerda que el padre de Noelia "ha estado a su lado durante todo el proceso y ha luchado en los tribunales para salvar su vida" y que ningún miembro de la familia apoya su muerte digna.

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Las medidas cautelarísimas han sido solicitadas en nombre de la fundación ultracatólica, que es la que presentó la querella por prevaricación contra los técnicos de la comisión del Departamento de Salud que, en julio de 2024, autorizaron la eutanasia de la joven.

En su último intento fallido por detener la muerte asistida de la joven, Abogados Cristianos ha pedido al juzgado de instrucción que acuerde de forma cautelarísima -sin escuchar a las partes- que Noelia sea sometida a un tratamiento psiquiátrico antes de que se le practique la eutanasia.

Sobre su madre, Noelia añadió que “me dijo que ella, igual que me ha visto nacer, me quiere ver cerrar los ojitos, y la respuesta es no. No quiero que me vea cerrando los ojos. Prefiero que nos despidamos y luego, si quiere entrar, que entre".

*Con información de La Nación. GDA

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