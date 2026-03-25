Durante la cumbre de la coalición global "Fomentando el Futuro Juntos", la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, llegó acompañada por un robot al Salón Este de la Casa Blanca en Washington. La escena sorprendió a propios y extraños y aquí te contamos un poco más del humanoide.

Melania mencionó que el robot es de fabricación estadounidense, conocido como Figure 03, el cual está creado por Figure AI, empresa de robótica con inteligencia artificial que se describe como la primera en su tipo que da vida a un humanoide de uso general.

La aparición de Figure 03 en la cumbre fue tomada como un símbolo del futuro que la tecnología puede tener en la educación.

Figure 03 es el primer humanoide presentado oficialmente en la Casa Blanca, y al inicio de la cumbre dio la bienvenida a los asistentes con unas breves palabras en varios idiomas y luego se retiró de la sala.

Lee también VIDEO: Melania Trump aparece en cumbre sobre tecnología acompañada por un robot humanoide; "como líderes, avanzamos"

Figure 03 robot humanoide creado por Figure AI. Foto: Captura de Pantalla X @Figure_robot

¿Cómo funciona Figure 03 robot que acompaño a Melania Trump?

Figure 03 es la tercera versión de robot humanoide de la empresa Figure AI, el cual está diseñado para uso doméstico y así para adaptarse mejor a entornos cotidianos gracias al sistema de inteligencia Helix.

Es un robot creado para actividades caseras como lavar la ropa, limpiar y fregar los platos, todo de forma autónoma. El robot está en constante evolución, ya que su sistema operativo le permite aprender y adaptarse.

Tiene una altura de 1.70 metros aproximadamente, pesa 61 kilos, y cuenta con una carga útil de 20 kilogramos, puede estar cinco horas en tiempo de ejecución con una velocidad de 1.2 metros por segundo y su sistema es eléctrico.

Lee también Trump crea consejo de asesores en AI; incluye a Zuckerberg, Ellison, Huang y otros jefes de gigantes tecnológicas

Honored to be invited to the White House by the First Lady Melania Trump pic.twitter.com/E8J74hOciq — Figure (@Figure_robot) March 25, 2026

¿Cómo funciona Helix, el sistema operativo de Figure 03?

Helix permite que Figure 03 controle percepción, movimiento y razonamiento, a bordo y en tiempo real. Lo cual permite que Figure 03 considere y realice tareas por sí mismo, sin seguir un guion.

Helix es un modelo VLA "Sistema 1, Sistema 2" único en su tipo, diseñado para el control preciso y de alta velocidad de toda la parte superior del cuerpo humanoide, de acuerdo con la página oficial de Figure AI.

Ventajas del sistema Helix en Figure 03:

Control total de la parte superior del cuerpo

Colaboración entre múltiples robots

Recoge cualquier cosa

Una sola red neuronal

Cuenta con 2 sistemas y está diseñado para el control preciso y de alta velocidad de toda la parte superior del cuerpo humanoide.

Sistema 2 (S2): Un sistema VLM integrado, preentrenado a través de Internet, que opera a 7-9 Hz para la comprensión de escenas y del lenguaje, lo que permite una amplia generalización entre objetos y contextos.

Sistema 1 (S1): Una política visuomotora reactiva rápida que traduce las representaciones semánticas latentes producidas por S2 en acciones robóticas continuas y precisas a 200 Hz.

Recopila datos de alta calidad, con múltiples robots y operadores, que abarcan diversas conductas teleoperadas, con un total de aproximadamente 500 horas.

Procesa imágenes monoculares del robot e información sobre su estado (que incluye la postura de la muñeca y la posición de los dedos) tras proyectarlas en un espacio de incrustación de lenguaje visual.

Lee también Casa Blanca publica guía sobre inteligencia artificial; pide no imponer demasiadas regulaciones

Figure 03 robot humanoide creado por Figure AI. Foto: Captura de Pantalla X @Figure_robot

¿Qué es Figure AI, la empresa que construyó el Figure 03?

Figure AI es una empresa de robótica e inteligencia artificial que ha desarrollado un robot humanoide autónomo y de uso general; uno de los modelos de dicha empresa fue invitado a la Casa Blanca por Melania Trump, por lo que en su publicación de X lo detallan como “un honor”.

La empresa cuenta con al menos 3 prototipos: Figure 1, la cual dio sus primeros pasos en 2023; Figure 2, en la cual se optimizó el diseño integrando la batería en el torso; y por último Figure 3, donde se rediseñó para uso doméstico.

La misión de la empresa es ampliar las capacidades humanas mediante la IA avanzada, para desplegar robots humanoides autónomos a escala global para resolver los desafíos del mercado laboral con un rendimiento excepcional.

Lee también La IA y la concesión de permisos en el sector energético

El fundador y director ejecutivo de Figure AI es Brett Adcock, de acuerdo con su página oficial, quien cuenta con más de 20 años creando empresas tecnológicas y anteriormente fue fundador de Archer y Vettery.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc