Un robot humanoide chino entró en el libro Guinness de los récords al completar una caminata de más de 100 kilómetros (km) en tres días, la mayor distancia que una máquina de este tipo ha recorrido jamás.
El AgiBot A2, que mide 169 centímetros, partió de la ciudad china de Suzhou la noche del 10 de noviembre, recorriendo autopistas y calles antes de llegar al histórico paseo marítimo de Bund, en Shanghái, el 13 de noviembre, según el Libro Guinness de los Récords.
La compañía AgiBot, con sede en Shanghái, explicó que su modelo "navegó por superficies variadas (...) respetando las normas de tráfico" durante un trayecto de 106.286 kilómetros.
La compañía publicó vídeos que muestran al A2, de color plateado y negro, caminando con dificultad por una carretera junto a ciclistas y escúteres, antes de acelerar el paso y avanzar por el famoso paseo de Shanghái.
Calculan más de mil millones de robots humanoides para 2050
Según AgiBot, su modelo A2 está diseñado para las tareas de atención al cliente y está equipado con una función de chat. También es capaz de leer los labios.
Las grandes tecnológicas están invirtiendo enormes sumas en inteligencia artificial física y según Morgan Stanley el mundo podría tener más de mil millones de robots humanoides para 2050.
El gobierno chino alienta a sus empresas a desarrollar humanoides y en agosto Beijing acogió los primeros "juegos" robóticos del mundo, con la participación de más de 500 "atletas" que compitieron en disciplinas como el baloncesto o la limpieza.
