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Habitantes de colonias aledañas a la caseta de Tlalpan, ubicada sobre la autopista México-Cuernavaca, realizaron cortes a la circulación en ambos sentidos como medida de protesta para exigir atención a diversas problemáticas que afectan a la zona.
Los manifestantes, provenientes de las colonias San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec y San Miguel Xicalco, bloquearon el paso a la altura de la zona de cajas de la autopista para solicitar un mayor ordenamiento vial, regulación de los comercios instalados en las inmediaciones de la caseta, así como mayor seguridad e iluminación en el bajo puente.
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La protesta generó afectaciones importantes a la circulación, con filas de vehículos que se extendieron hasta la zona de La Joya, provocando retrasos para automovilistas que intentaban ingresar o salir de la Ciudad de México.
Ante el cierre, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron cortes preventivos a la circulación y desviaron a los conductores hacia la carretera federal a Cuernavaca, mientras se mantiene la presencia de autoridades en el punto.
¡Toma precauciones! CNTE y diversos colectivos realizarán movilizaciones este viernes en distintos puntos de la CDMX
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