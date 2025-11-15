Más Información

La Odisea en 2026: lanzan primer vistazo de Tom Holland y Anne Hathaway

¿Cómo limpiar la grasa de los azulejos y armarios de la cocina? Checa estos trucos infalibles

VIDEO: Dr Simi atiende a perro robot en veterinaria SimiPet Care y causa sensación en redes

¿De qué trata One Piece, el anime cuya bandera formó parte en marcha de la Generación Z?

Corona Capital 2025: ¿dónde se encuentra el punto violeta y de qué trata la iniciativa del espacio seguro?

La exitosa iniciativa de Farmacias Similares, , ofrece una alternativa a bajo costo para brindar servicios veterinarios a las mascotas y, reciente demostró la innovación que hay en sus consultorios donde cada día atienden a decenas de animales, en esta ocasión compartieron una experiencia con un paciente muy peculiar: un .

La expansión de SimiPet Care por todo el territorio mexicano durante los últimos meses del 2025, ha traído varios casos de éxito, ayudando a los seres que más lo necesitan y, como una muestra de la excelente atención a todo tipo de mascotas, el Dr. Simi sorprendió a sus seguidores con un divertido clip que se volvió viral.

SimiPet Care, el consultorio veterinario de farmacias similares / Foto: Especial
SimiPet Care, el consultorio veterinario de farmacias similares / Foto: Especial

Dr. Simi atiende a perro robot en veterinaria SimiPet Care

Por medio de Instagram, la página de SimiPet Care compartió el épico momento en el que fue recibido un perro robot dentro del consultorio veterinario. “No importa quien venga a SimiPet Care, la atención de calidad y calidez siempre será lo principal”, se lee al pie del video.

Ante el asombro de los internautas, el popular personaje, detalló que esta mascota inteligente fue creada por Nix-Lab en conjunto con AI Sistemlabs, un equipo de robótica mexicano conocido por sus robots enfocados a la exploración y rescate.

Cabe destacar que este singular perro fue acompañado por "Chat-BoT", el robot humanoide más representativo del grupo de ingenieros mexicanos que está rompiendo esquemas en el ámbito tecnológico.

