Carlos Trejo se lanza contra marcha de la Generación Z: “lo que veo es una cantidad de ignorantes”

Entre banderas de “One Piece” y sombreros en honor a Carlos Manzo, este sábado 15 de noviembre miles de jóvenes se unieron a la “Marcha de la Generación Z”, movilización organizada por redes sociales para evidenciar el rechazo de los mexicanos a la corrupción, el abuso de poder y la ola de violencia.

Esta marcha causó gran revuelo al ser respalda por figuras de oposición a la 4T y grupos conservadores, abriendo un amplio debate sobre las exigencias de los jóvenes y poniendo en tela de juicio la causa política que representan.

Ante la movilización, distintas figuras expresaron sus opiniones en plataformas digitales donde Carlos Trejo, autor de “Cañitas” (best-seller de 1995 que escribió basado en los sucesos paranormales que vivió en la CDMX), se sumó a la ola de críticas hacia el movimiento.

Marcha de jóvenes en CDMX. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

¿Qué dijo Carlos Trejo sobre la marcha de la Generación Z?

Por medio de TikTok el autonombrado “Cazafantasmas”, arremetió en contra de la marcha y la forma de actuar de los jóvenes que organizaron su movimiento en plataformas digitales como Reddit y ‘X’.

“Habrá una mega marcha para revocar a la presidencia de la república, la organizaron unos chamacos, obviamente va a ir mucha gente y obviamente te das cuenta de la estupidez de estas personas”, dijo al inicio del clip.

Marcha de la Generación Z en Paseo de la Reforma. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

“Cómo pueden pensar que juntando tanta gente y marchando al Zócalo a pedir la revocación de la presidenta, ella va a agarrar su maletitas y a decir ‘muchas gracias, me retiro’. No sean idio***, no sean pen***”, exclamó Trejo.

Asimismo expresó que para lograr dicha revocación, era necesario solicitar una encuesta respaldada por el INE con firmas de la población: “Ahí lo único que van a hacer es el ridículo. Quieren la revocación, háganlo como marca la ley” añadió.

