Más Información

¿Cuándo debe colocarse el árbol de Navidad? Conoce la fecha exacta

¿Cuándo debe colocarse el árbol de Navidad? Conoce la fecha exacta

¿Qué es Calicó Hair, la tendencia de TikTok que está conquistando las cabelleras de los jóvenes?

¿Qué es Calicó Hair, la tendencia de TikTok que está conquistando las cabelleras de los jóvenes?

SEP: así puedes descargar la boleta de calificaciones del primer periodo escolar

SEP: así puedes descargar la boleta de calificaciones del primer periodo escolar

¿Cómo limpiar ollas y sartenes con óxido o quemados? Conoce estos trucos caseros

¿Cómo limpiar ollas y sartenes con óxido o quemados? Conoce estos trucos caseros

¿Cómo calcular el aguinaldo? Conoce el paso a paso para saber cuánto te toca

¿Cómo calcular el aguinaldo? Conoce el paso a paso para saber cuánto te toca

La temporada navideña está cada vez más cerca y una de las preguntas más comunes en cuanto se acerca diciembre es: Si en tu familia también surgió la misma duda, a continuación te explicamos cuál es la fecha en que se coloca, según la tradición.

Aunque muchas familias aprovechan finales de noviembre o principios de diciembre, existe una que marca el inicio oficial de esta celebración para preparar el hogar de manera correcta y atraer la buena energía de la época navideña.

Leer también:

Árbol de Navidad. Foto: Pexels
Árbol de Navidad. Foto: Pexels

¿Cuándo debe colocarse el árbol de Navidad?

De acuerdo con las tradiciones religiosas, la fecha ideal para colocar el árbol de Navidad es el primer domingo de Adviento, que varía cada año y generalmente cae entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre, esta fecha marca el inicio del periodo de preparación espiritual previo a la Navidad.

Este 2025 el primer domingo de adviento corresponde al 30 de noviembre, así que oficialmente podrías planear un fin de semana alistando los preparativos para recibir el mes de diciembre junto a tu árbol de Navidad.

Por otro lado, en muchos países de América Latina, incluido México, también es común colocar el árbol el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, considerado otro momento simbólico para iniciar los preparativos navideños.

Decoración navideña. Fuente: Freepik.
Decoración navideña. Fuente: Freepik.

Aunque no existe una regla estricta, poner el árbol de manera anticipada puede ayudarte a disfrutar más tiempo de la decoración y aprovechar descuentos en artículos navideños.

¿Cuándo se debe quitar el árbol de Navidad?

Según la tradición, el momento adecuado para retirar el árbol es el 6 de enero, Día de Reyes, o el 7 de enero, una vez concluidas las fechas más importantes de la temporada.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]