La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que Enrique Martínez Chávez, vinculado al caso Ayotzinapa, fue detenido durante una redada de migrantes realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Hawthorne, California, más no por el delito de desaparición forzada de personas.

“La fiscalía va a dar más información, es una persona que tiene una orden de aprehensión. Más que lo hayan detenido, especialmente a él, estaba haciendo una de las redadas que hace normalmente esta institución de los Estados Unidos y ahí se encuentra esta persona y se encuentra la ficha que tenía relacionada con la orden de aprehensión que tiene México”, explicó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 5 de junio desde Coatzacoalcos, Veracruz, la Mandataria federal detalló que la Fiscalía General de la República (FGR) informará sobre quién es el detenido y por qué es relevante en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.

Lee también Cae en EU exmilitar mexicano vinculado a caso Ayotzinapa; permanece bajo custodia de ICE

Enrique Martínez-Chávez fue localizado en Hawthorne, California, y es buscado en México por presuntos delitos relacionados con desaparición de personas. (04/06/26) Foto: X @EROLosAngeles

Al preguntarle si Enrique Martínez es una de las dos personas cuya extradición había solicitado al gobierno de Estados Unidos por la implicación de la desaparición forzada de los estudiantes, la Jefa del Ejecutivo contestó que no y precisó que solicitó a José Ulises Bernabé García, exjuez de barandilla del municipio de Iguala, Guerrero.

“No, estamos pidiendo a otras dos personas. Uno de ellos es el que era juez de barandilla, que llegó a Estados Unidos, vio su declaración y nosotros, como hay orden de aprehensión se está pidiendo que regrese a México”, respondió esta mañana.

En un comunicado, el ICE detalló que Martínez Chávez, de 32 años, "es buscado en su país natal, México, por desaparición forzada de personas mientras era miembro del ejército mexicano". Y que “permanecerá bajo custodia de ICE hasta que pueda ser enviado de regreso a casa".

Lee también Canciller Velasco responde a española Cayetana Álvarez tras dichos sobre México

Familiares de los 43 normalistas marcharon pacíficamente con la fotografía de los estudiantes en una lona colgada del pecho. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

En 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de nuevo 16 órdenes de aprehensión contra militares por el caso Ayotzinapa. La institución obtuvo entonces 16 órdenes de aprehensión contra oficiales y tropa del 27 Batallón de Infantería de Iguala, por los delitos de desaparición forzada, tortura y delincuencia organizada en el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. Entre los elementos nombrados estaba Enrique Martínez Chávez.

Tras una reunión realizada el 28 de mayo pasado con madres y padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Sheinbaum Pardo precisó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que colaboraba para la investigación ya no existe, sin embargo, algunos integrantes mantienen contacto con los padres de las víctimas.

“Nosotros preguntamos a Naciones Unidas, al Alto Comisionado de Derechos Humanos y su representación en México, si se podía tener acceso a expertos. Ellos consideraron que estas personas que habían participado no podrían ser traídas por Naciones Unidas y en todo caso estarían dando cuál es su visión de los expertos que pudieran venir a apoyar”, explicó la mandataria.

Lee también Senado aprueba proyecto migratorio; serán 70 mil millones de dólares para ICE y la Patrulla Fronteriza

La presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que hay avances en la investigación, sin embargo, explicó que tiene que tener autorización de los familiares de las víctimas para darlos a conocer.

“Ha habido muchos avances en la investigación, pero antes de poder dar conocimiento de ellos, tenemos que tener autorización de padres y madres y Ayotzinapa, padre de los jóvenes desaparecidos para poderlo dar a conocer los avances en la investigación”, finalizó.

nro/apr