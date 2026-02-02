Durante una gira de trabajo por Nueva York, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda dio a conocer que la empresa Reflex Robotics, dedicada al desarrollo y manufactura de robots humanoides, establecerá operaciones en el estado.

La firma, creada por egresados del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), eligió a la entidad como su primer punto de instalación en América Latina. Desde ahí desarrollará tecnología enfocada en la automatización de procesos industriales en fábricas de distintos sectores.

El mandatario estatal destacó que Nuevo León se convertirá en el primer estado donde se fabricarán este tipo de robots humanoides, proyecto que contempla la creación de alrededor de 2 mil empleos directos. Señaló que se trata de una apuesta por el futuro, al impulsar robots de uso múltiple diseñados para optimizar tareas industriales y que serán producidos íntegramente en la entidad.

La llegada de Reflex Robotics abrirá nuevas oportunidades para estudiantes y profesionistas de Nuevo León y del país, especialmente en áreas vinculadas con la inteligencia artificial y la innovación tecnológica.

Asimismo, se informó que desde el centro que se instalará en el estado se realizará el monitoreo y control de los robots humanoides que operan en diversas plantas industriales de Estados Unidos.

Esta tecnología permitirá reducir de manera significativa los costos operativos de las empresas, al tiempo que mejora los procesos productivos y la calidad del servicio ofrecido al consumidor final.

