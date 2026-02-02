Más Información

El obispo emérito de la Diócesis de La Paz, Baja California Sur, Miguel Ángel Alba Díaz, falleció este lunes, tras permanecer hospitalizado por complicaciones severas a su salud, confirmaron autoridades religiosas.

La Diócesis de La Paz confirmó su deceso, ocurrido –remarcó– en la festividad de la Presentación del Señor.

A través de un mensaje dirigido a la comunidad, la diócesis informó que el prelado “partió a la Casa del Padre” y agradeció su vida dedicada al servicio pastoral en Baja California Sur, invitando a fieles y comunidades a unirse en oración por su eterno descanso.

Indicó que en los próximos días se darán a conocer los detalles de las celebraciones exequiales.

El fallecimiento se produce apenas un par de días después de hacerse pública la aceptación de su renuncia por parte del Vaticano, al cumplir 75 años, con casi 25 como obispo, y tras enfrentar problemas de salud vinculados a osteoporosis, que afectaban su movilidad.

Como sucesor fue nombrado el pasado 31 de enero, Miguel Ángel Espinosa Garza, quien desde 2023 se desempeñaba como obispo coadjutor y ahora asume la conducción de la diócesis.

Con más de dos décadas al frente de la Diócesis de La Paz, Alba Díaz fue identificado como una voz crítica en temas sociales, particularmente durante los periodos de mayor violencia en la entidad, durante 2014 a 2017 y más recientemente por sus señalamientos sobre inseguridad, desapariciones y consumo de drogas en comunidades costeras.

Su postura generó debates públicos y una relación tensa con autoridades estatales en distintos momentos, incluyendo la actual que encabeza, Víctor Castro Cosío.

La Iglesia local destacó su legado pastoral y social, y reiteró el llamado a acompañar en oración el momento de duelo para la comunidad católica sudcaliforniana.

Empresarios, organizaciones, actores políticos y funcionarios han expresado sus condolencias.

El gobernador, Víctor Castro Cosío, lamentó el fallecimiento y sostuvo que su labor pastoral fue de beneficio para las comunidades.

“Su labor pastoral dejó huella profunda en la promoción de valores humanos, en el acompañamiento de quienes más lo necesitaban y en la construcción de un tejido social más fuerte y en paz para nuestro estado. Expreso mis condolencias a la iglesia, sus familiares, y a toda la comunidad e invito al pueblo sudcaliforniano a unirse en oración por su eterno descanso”, publicó en sus redes sociales.

