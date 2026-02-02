La tiktoker, Nicole Pardo Molina de 21 años de edad que fue víctima de la privación de la libertad por hombres armados el mes pasado y posteriormente liberada sana y salva, anuncóò que en breve relevara lo que le sucedió, ante las amenazas y cuestionamientos que recibe de haber fingido el plagio.

A través de las redes sociales la influencer, conocida como “Nicholette”, refirió que en forma continua recibe mensajes, en los que le atribuyen haber fingido la privación de su libertad, le desean males y vierten amenazas en su contra, por lo que en breve, dará a conocer públicamente que le sucedió.

La activista en Tiktok, quien durante el tiempo que permaneció privada de su libertad cumplió los 21 años de edad, expuso en su mensaje que ante esta mala experiencia que vivió, empieza una nueva vida desde ceros.

“En estos días saldré a contar lo que en verdad me paso para dejar todo en el pasado”, fue el mensaje que divulgó en redes sociales, tras de ser liberada el pasado 24 de enero, fecha en la que la Fiscalía General del Estado desactivó su ficha de búsqueda, sin dar mayores detalles de cómo fue localizada.

La joven fue “levantada” por hombres armados, el pasado martes 20 de enero, cerca de una plaza comercial del fraccionamiento de la Isla Musala, en Culiacán, cuyo hecho quedó gravado por cámaras del vehículo Cybertruck que ella conducía color tinto.

Su privación de la libertad se conoció en redes sociales por el video que fue captado por el vehículo en el que ella viajaba y quedó abandonado, un Cybertruck, de cómo se desarrolló la privación de la libertad de la Tiktoker, cerca de la plaza comercial, conocida como 11:11, ubicada en la calle San Esteban del fraccionamiento de Isla Musala.

Dado que la unidad que ella conducía, de color lila un Cybertruck, cuenta con un equipo de video, el “levantón”, fue captado, en el que se puede apreciar que inicialmente, es un joven con el rostro cubierto que intenta obligarla a subir a otro vehículo y ante la imposibilidad, bajo otro joven y la empuja para después huir del lugar.

Los miembros del grupo delictivo que viajaban en un vehículo Versa, color blanco, por sus características, son jóvenes, por lo que las autoridades judiciales investigan el hecho, en tanto que el ejército y la Guardia Nacional, se sumaron a su búsqueda.

